Aracaju vacina mais 3.947 pessoas e imunizados ressaltam importância da vacinação









12/06/21 - 07:42:07

A campanha de vacinação contra a covid-19, em Aracaju, deu mais um passo para a ampliação do público-alvo, nesta sexta-feira, 11, quando teve início a imunização de pessoas acima de 48 anos.

Por intermédio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), a Prefeitura deu seguimento à logística de escalonamento e, desta forma, foram vacinados, hoje, aracajuanos com 55 anos. No total, nesta sexta, foram vacinadas 3.947 pessoas, o que soma 182.404 aracajuanos vacinados contra covid-19, ou seja, 27,43% da população da capital sergipana.

A logística para a vacinação da primeira dose conta, além do drive-thru montado no Parque Augusto Franco (Sementeira), com o auditório da Escola Municipal Presidente Vargas, 17 Unidades Básicas de Saúde (UBS) e outros seis pontos fixos espalhados em locais estratégicos da cidade.

Vacinada com a primeira dose, Marlúcia Pereira, de 57 anos, sabe que todos os cuidados ainda serão necessários. “Uso de máscara, distanciamento e higienização constante das mãos devem continuar até que a maior parte da população esteja vacinada. Ainda assim, me sinto mais tranquila por poder ser vacinada, já que é uma esperança a mais de segurança de que esse momento passe logo”, reforça.

Aproveitando o momento da vacinação, Gilvaldo Francisco Pereira, de 55 anos, aproveitou para dar um recado. “É muito importante que todos se conscientizem sobre a importância da vacinação, então, não deixe de se vacinar, inclusive com a segunda dose, indispensável para completar o ciclo de imunização. Já fui acometido por essa doença duas vezes e não estamos falando sobre uma brincadeira, é sobre vida”, alerta.

Pela comorbidade, Silvano César Vieira Rocha, de 51 anos, se disse orgulhoso por poder ser vacinado. “Só com a vacina sairemos desse momento difícil. Meu sentimento é que todos sejam vacinados. Que as pessoas parem de acreditar em falácias e acreditem na ciência, só assim poderemos acabar com essa doença e com tantas perdas”, destaca.

Com o sentimento de empatia, Maria Helena Mota Justino, de 55 anos, destaca que a vacina é uma forma de também pensar no outro. “É pensar em si, mas também se preocupar com a vida do próximo, portanto, as pessoas que já podem tomar a vacina precisam se conscientizar e se imunizar. Meu desejo é que todos se vacinem e possamos sair desse momento difícil”, acrescentou ao lamentar a perda de uma prima por covid-19.

Cronograma

Neste sábado, 12, será a vez dos cidadãos de 54 anos e, no domingo, 13, daqueles que têm 53 anos. Já na segunda-feira, 14, serão vacinadas as pessoas de 52 anos, na terça-feira, 15, as de 51 anos e na quarta-feira, 16, avançará para as de 50 anos.

Na quinta-feira, 17, serão vacinados os cidadãos de 49 anos e, por fim, na sexta-feira, dia 18, quem possui 48 anos. Todas as pessoas que fazem parte destas faixas etárias deverão apresentar documento de identificação com foto e comprovante de residência.

Fotos: Marcelle Cristinne