CIDADANIA EMITE NOTA E APELA PARA QUE ALESSANDRO VIEIRA PERMANEÇA NO PARTIDO









12/06/21 - 08:16:38

Em reunião realizada nesta sexta-feira (11), a Executiva Nacional do Cidadania referendou a retirada da ação que questiona o Orçamento no Supremo Tribunal Federal, uma vez que todos os deputados e senadores do partido, sem exceção, aprovaram a Lei Orçamentária Anual quando de sua apreciação nas duas Casas do Legislativo.

Se porventura há alguma irregularidade na forma de execução, tendo em vista matérias que saíram na imprensa abordando suspeitas específicas de sobrepreço, entre outras, cabe à Procuradoria-Geral da República, individualizando eventuais acusações, apurar. O partido não compactua com qualquer irregularidade seja de quem for.

Foi esta marca do Cidadania que atraiu quadros como o senador Alessandro Vieira, a quem fazemos um apelo para que permaneça no partido, já que se trata de uma discordância de encaminhamento, não de mérito. Que isso não nos afaste dos mesmos ideais.

Executiva Nacional do Cidadania