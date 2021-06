DUPLA ACUSADA DE TRÁFICO MORRE EM CONFRONTO COM POLICIAIS DO DENARC









O Departamento de Narcóticos (Denarc) localizou dois suspeitos de tráfico de drogas durante operação no final da tarde desta sexta-feira (11). Eles foram interceptados durante abordagem em Nossa Senhora do Socorro. Um dos investigados foi identificado como Adenilson dos Santos Silva, mais conhecido como “Pop 100”.

De acordo com as informações policiais, agentes receberam informações de que um homem, mesmo com tornozeleira eletrônica, estava traficando drogas. Foi feito um acompanhamento e um homem foi visto entrando numa residência no bairro Mosqueiro, em Aracaju.

As equipes conseguiram flagrar a entrega de entorpecentes com o uso de drone. Após isso, o suspeito seguiu para buscar outro homem. A dupla foi abordada na na altura do município de Nossa Senhora do Socorro.

Durante a abordagem, os suspeitos reagiram à ação policial. Eles foram socorridos mas não resistiram aos ferimentos e vieram a óbito. Com eles, foi apreendida cocaína, além de uma pistola e um revólver calibre 38.

