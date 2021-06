Fórum da Música Nordestina abre Encontro Nordestino de Cultura 2021









12/06/21 - 06:38:21

Os festejos juninos do estado foram, oficialmente, abertos pelo Governo de Sergipe nesta quinta-feira (10), com o Fórum Nacional de Música Nordestina, dentro da programação do Encontro Nordestino de Cultura 2021 e da campanha Arraiá Dendicasa. O maestro Evanilson Vieira foi o homenageado da noite e nesta sexta-feira (11), será a vez da cantora e compositora Anastácia, dois grandes nomes da música nordestina e nacional.

A presidente da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap/SE), professora Conceição Vieira, destacou os esforços do governo de Sergipe para manter viva a cultura sergipana. “Nós entendemos que é preciso levar em conta o enaltecimento a alguns ícones da cultura popular nordestina e sergipana. O maestro Evanilson Vieira é um formador de lideranças musicais, um homem que dedica sua vida a interpretar e tocar sua sanfona, revelando talentos”, afirmou a presidente.

O evento, que homenageou o maestro Evanilson Vieira, que tem 34 anos de carreira, teve a apresentação do comunicador e pesquisador Paulo Correa e da radialista Grazy Oliveira. Artistas e amigos de Evanilson participaram com depoimentos em vídeo durante a programação.

No comando da Orquestra Sanfônica de Sergipe, Evanilson se emocionou e disse que é preciso ter um coração forte para aguentar uma homenagem deste porte.

ENC 2021

O Encontro, realizado por meio da Funcap/SE, é composto por uma programação que inclui o Fórum Nacional de Música Nordestina, Especial de Santo Antônio, o Funcap no Interior e o Festival de Quadrilhas Juninas. A programação conta com 14 dias de muito forró em casa, transmitido pela Aperipê TV Canal 6.1, pelas rádios Aperipê FM 106.1 e AM 630, além do canal do YouTube e Instagram da Funcap.

A programação completa vai até o dia 30 de junho, com mais de 90 atrações, em um projeto que envolve mais de 150 profissionais da cadeia produtiva da arte em Sergipe, todos contemplados nos editais da Lei Aldir Blanc.

No dia 13, acontece o Especial de Santo Antônio, com as apresentações, gravadas, de Pilão de Pif, Valter Nogueira e Banda Xoxotear.

