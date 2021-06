IDOSO É ENCONTRADO MORTO EM APARTAMENTO COM OS PÉS E MÃOS AMARRADOS









12/06/21 - 10:06:41

Um homem de 62 anos foi encontrado morto em um apartamento com os pés e as mãos amarrados por fios elétricos e com um travesseiro no rosto.

As informações são de que ele foi encontrado pelo síndico do condomínio, que arrombou a porta da residência, após liberação da família.

A Polícia Civil está investigando o caso. O corpo foi levado o Instituto Médico Legal após perícia.