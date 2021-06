Laércio Oliveira é homenageado com medalha ‘Amigo da Marinha’









12/06/21 - 06:30:54

O deputado federal Laércio Oliveira (PP) foi homenageado nesta sexta-feira, 11, com a medalha ‘Amigo da Marinha’, durante cerimônia em comemoração aos 156 anos da Batalha Naval do Riachuelo, data Magna da Marinha do Brasil. A solenidade contou com a presença de diversas autoridades civis e militares, como o governador Belivaldo Chagas.

Laércio foi recebido pelo comandante da Capitania dos Portos de Sergipe, capitão de Mar e Guerra Guilherme Conti Padão, que o parabenizou pelos relevantes serviços prestados ao Estado de Sergipe, e recebeu a medalha ‘Amigo da Marinha’ das mãos do comandante do 2º Distrito Naval ,vice-Almirante Humberto Caldas da Silveira Junior.

A homenagem, ocorrida na sede da Capitania dos Portos de Sergipe, em Aracaju, relembra alguns heróis da Nação e seus feitos que permeiam o sentido de nacionalidade na história do Brasil. Ela é concedida anualmente a personalidades civis que contribuem para a divulgação da mentalidade marítima e da importância do mar para o país.

Fonte e foto assessoria