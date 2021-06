PETROBRAS INFORMA QUE AUMENTOU O PREÇO DO GÁS DE COZINHA









12/06/21 - 06:18:42

A Petrobras informou nesta sexta-feira (11) que vai aumentar o preço do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) em R$ 0,19 o quilo, passando o preço nas refinarias para R$ 3,40 por quilo. O último aumento do produto havia sido no dia 2 de abril, uma alta de 5%.

A Petrobras praticava, desde 2019, reajustes mensais para o GLP, mas, a partir da posse do general Joaquim Silva e Luna, em abril interrompeu o processo e no mês de maio não teve reajuste.

O gás de cozinha (botijão de 13 Kg) passa a ser negociado a R$ 44,20. Mais cedo, a Petrobras reduziu o litro da gasolina em R$ 0,05, para R$ 2,53.