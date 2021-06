SSP RECEBE DOAÇÃO PORTAIS DETECTORES DE METAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA









12/06/21 - 06:30:41

O Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE), através da Diretoria de Segurança, realizou na manhã desta sexta-feira, 11, a doação de três portais detectores de metal à Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP/SE). A solenidade aconteceu de forma virtual e contou com a presença de autoridades dos poderes Executivo e Judiciário, além do Ministério Público. Equipamentos semelhantes estão em uso no Fórum Gumersindo Bessa, em Aracaju.

“É uma doação que se reveste de uma importante parceria entre Judiciário e Secretaria de Segurança Pública. Todos unidos nessa caminhada com o objetivo de prestar um bom serviço à sociedade. Esses portais permitem uma vistoria mais humanizada, sem possíveis constrangimentos, quebrando arestas para que a segurança de todos flua mais espontaneamente”, comentou o Desembargador Edson Ulisses de Melo, presidente do Poder Judiciário de Sergipe. Ele lembrou de outras parcerias já em andamento entre as duas instituições, a exemplo dos cursos para o oficialato de policiais, ofertados pela Escola Judicial de Sergipe (Ejuse).

Conforme o delegado João Batista Santos Júnior, diretor da Academia de Polícia Civil do Estado de Sergipe (Acadepol), que na solenidade representou o secretário de Estado da Segurança Pública, João Eloy, a doação será de grande utilidade. “Para a Acadepol e para a SSP como um todo, essa doação significa muito. Não apenas pela segurança que os portais oferecem. Isso é apenas a ponta de um iceberg porque trabalhamos juntos em várias parcerias e, passada a pandemia, poderemos desenvolver outras ações”, informou João Batista.

O diretor de segurança do TJSE, o delegado Flávio Albuquerque, destacou que os equipamentos doados estão em perfeito estado de funcionamento. “Sabemos da necessidade das Polícias Civil e Militar, que são parceiros do Tribunal de Justiça na área de segurança. Ainda ontem, levamos armas para destruição no Exército e contamos com a escolta da Polícia Militar”, acrescentou o diretor. Para o procurador-geral de Justiça do Estado de Sergipe, Manoel Cabral Machado Neto, a atitude do TJSE serve de inspiração para o Ministério Público.

“Participo dessa solenidade com um sentimento de alegria, por estar ladeado, de forma virtual, por amigos e parabenizando o Tribunal pelo espírito público que inspira a atual gestão”, completou o procurador. O subcomandante da Polícia Militar do Estado de Sergipe, coronel Paulo César Góis Paiva, reafirmou que as instituições precisam estar unidas em prol da sociedade. “O trabalho em equipe das nossas instituições é fundamental porque somos poucos diante da demanda que se apresenta. Precisamos trabalhar de forma coordenada, para que nosso trabalho seja o mais eficiente e eficaz possível pelo bem da sociedade”, sugeriu o coronel Paiva.

Fonte: Agência Tribunal de Justiça de Sergipe