Vacinação contra a Covid-19 é ampliada neste final de semana, dias 12 e 13, em Aracaju









12/06/21 - 07:10:25

Neste final de semana, a vacinação contra a Covid-19 em Aracaju será ampliada para mais unidades de saúde. Neste sábado (12), o tempo será estendido no drive-thru montado no Parque Augusto Franco (Sementeira), que funcionará das 7h às 17h.

Nas UBSs, serão ofertadas três equipes aos finais de semana, das 8h às 16h. Já nos demais pontos, quatro equipes de vacinação atuarão, no mesmo horário das unidades, com exceção do drive, que fica aberto até as 17h.

Neste fim de semana, dias 12 e 13, estarão funcionando para vacinação contra covid-19 as UBSs Oswaldo de Souza (Getúlio Vargas), Carlos Hardmam (Soledade), João Oliveira Sobral (Santos Dumont), Eunice Barbosa (Coqueiral), Edézio Vieira de melo (Siqueira Campos), Hugo Gurgel (Coroa do Meio), Celso Daniel (Santa Maria), Augusto Franco (Farolândia), Analia Pina (Almirante Tamandaré), Cândida Alves (rua São João), Amélia leite (Suissa), Adel Nunes (Bairro América), Joaldo Barbosa (Bairro América), Manoel de Souza (Sol Nascente), Marx de Carvalho (Ponto Novo), Roberto Paixão (17 de Março) e Santa Terezinha (Robalo).

Seis instituições de ensino: Unit (Farolândia); Centro Educacional Futuro Feliz (18 do Forte); Pio Décimo (Tancredo neves); CEPJS; CCPA (Grageru); o auditório Antonio Vieira Neto, anexo à escola presidente Vargas, praça Dom José Tomaz; a Estação Cidadania (Bugio); e o drive do Parque Sementeira.

Ampliação

A vacinação continua ocorrendo de forma escalonada: no sábado, 12, será a vez dos cidadãos de 54 anos; e no domingo, 13, aqueles que têm 53 anos. Todas as pessoas que fazem parte dessas faixas etárias deverão apresentar documento de identificação com foto, comprovante de residência e cartão de vacinação.

Também serão vacinados os trabalhadores da educação que atuam no pré-escolar, creche, ensino fundamental, médio, superior, profissionalizante e na Educação de Jovens e Adultos. Para receber a primeira dose da vacina, os profissionais da educação devem se cadastrar no Portal da Vacina e anexar documentação que comprove o vínculo com a unidade de ensino na qual atuam.

Já as pessoas com deficiência permanente grave (auditiva, visual, motora e mental), que não recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC), a partir dos 40 anos, podem optar pelo cadastro no “VacinAju”, ou se dirigir a uma das Unidades Básicas de Saúde disponíveis e pontos de apoio, com apresentação de relatório médico.

Segunda dose no drive-thru

Quem já está no prazo de receber a sua segunda dose, além das unidades, também pode se vacinar no drive-thru (Parque da Sementeira), mesmo que não tenha recebido a primeira dose neste ponto e não tenha o cadastro no VacinAju. É preciso levar o documento de identidade com CPF e o cartão de vacina onde a primeira dose foi registrada.