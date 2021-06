Vereador Eduardo Lima fala da importância do Pastor para as comunidades









12/06/21 - 08:04:55

A homenagem foi feita durante a sessão ordinária da Câmara Municipal de Aracaju. O parlamentar aproveitou o uso da palavra para destacar o trabalho desenvolvido pelos pastores evangélicos na cidade e em todo país. Segundo Eduardo Lima (Republicanos), esses líderes religiosos conhecem as mazelas de perto, chegam onde o poder público não consegue chegar. “Muitas vezes sem ter a formação em psicologia, psicanalise ou de outras graduações, são eles os responsáveis pelo primeiro acolhimento, pela escuta ou palavra amiga”, pontuou.

Como também é pastor na Igreja Universal do Reino de Deus, Eduardo Lima fala por experiência própria do quanto ensinou e do quanto aprendeu ao divulgar a palavra de Deus nas comunidades carentes e unidades prisionais. Aliado ao trabalho de evangelização está a prestação de serviços sociais com auxílio de voluntários guiados pela fé. “Sempre fomos essenciais e agora na pandemia isso se mostrou ainda mais necessário. O pastor carrega uma responsabilidade enorme nos ombros e é referência para quem o segue. Toda homenagem é merecida e necessária. Precisamos ser lembrados sempre”, disse Eduardo.

Criado por lei federal, o Dia do Pastor Evangélico é celebrado sempre no segundo domingo do mês de junho. No próximo dia 13 a data será lembrada em todo o território nacional, reforçando o que disse o Apóstolo Paulo na Bíblia Sagrada: “Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver.” (Hebreus 13:7).

Além de celebrar a data, Eduardo Lima, ainda parabenizou os 35 anos do trabalho realizado pela União dos Ministros Evangélicos do Estado de Sergipe (UMESE), e também as igrejas evangélicas que tem a função de cuidar do ser humano, seja ele quem for, independente da orientação religiosa. “Quero aqui registrar o quanto o Pastor tem seu valor para a sociedade. Peço que todos nós estejamos juntos e firmes para ajudar qualquer um que precise”, concluiu.

Foto assessoria

Por Valéria Santana