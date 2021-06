Continua fiscalização de cumprimento das medidas de biossegurança









13/06/21 - 07:41:09

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Defesa Social e Cidadania (Semdec), continua a fiscalizar neste sábado, 12, o cumprimento das medidas de biossegurança descritas no decreto municipal publicado no dia 2 de junho. As equipes estão atentas e visitaram bares da capital para garantir a lotação máxima de 30% e o uso obrigatório de máscaras para evitar a proliferação do coronavírus (covid-19).

O trabalho, a fim de verificar o cumprimento dessas exigências, foi realizado neste sábado e segue por todo o final de semana. “Durante a manhã apuramos denúncia relacionada ao descumprimento do decreto em um estabelecimento voltado à prática de esportes, no bairro Farolândia. Os responsáveis foram orientados e o local foi fechado imediatamente. Nos bares e restaurantes fiscalizados na praia não foram registradas ocorrências, até o momento”, explica o diretor-geral da GMA, subinspetor Fernando Mendonça.

O esforço tem sido feito para evitar a livre proliferação do coronavírus na cidade, de maneira que o máximo de vidas possível sejam salvas.

“As fiscalizações com as equipes da Semdec e da SMTT prosseguem neste final de semana. No sábado, fiscalizando os bares em relação ao distanciamento, a lotação máxima de 30%, higienização das mãos e uso de máscara durante a circulação. Além disso, a Guarda fiscalizará o toque de recolher. No domingo, as praias estarão fechadas. Vamos fazer a fiscalização pela areia. Vamos continuar os trabalhos enquanto for necessário para redução da transmissão da covid-19. Contamos com a cooperação da população, lembrando que quem puder ficar em casa, deve fazê-lo. Se precisar sair, use máscara e respeite o distanciamento social. Isso é fundamental no enfrentamento à pandemia enquanto a vacinação vai avançando”, ressalta o secretário da Defesa Social e Cidadania, coronel Luís Fernando.

