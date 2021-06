CRB-AL MANTÉM EMBALO E BATE CONFIANÇA-SE PELA SÉRIE B EM MACEIÓ

Na tarde deste sábado (12), o CRB bateu o Confiança por 3 a 2 no Estádio Rei Pelé, em Maceió. A partida foi válida pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Pelo Galo marcaram Hyuri, Alisson Farias e Dudu. Para o Dragão fizeram Neto Berola e Alex Henrique. Com esses três pontos, o time de Maceió chegou aos sete em três jogos disputados e pulou para a vice-liderança na tabela de classificação. O Confiança se manteve com três pontos e estacionou em 10º lugar.

Embalado pela classificação do meio de semana contra o Palmeiras, em São Paulo, o CRB abriu o placar logo aos nove minutos. O atacante Alisson Farias pegou a sobra da defesa do goleiro Rafael e só empurra a bola para o fundo das redes. Só que, logo na sequência, aos 12, veio o gol de empate. O Confiança foi às redes com o atacante Neto Berola. Ele aproveitou a falha da zaga depois do cruzamento e mandou de cabeça para o gol.

Depois, seguindo o ritmo alucinante do jogo na primeira etapa, o Galo já pulou na frente novamente. Aos 17, o atacante Hyuri recebeu um grande passe de Reginaldo e só deslocou o goleiro adversário. Cinco minutos depois, aos 22, o atacante Alex Henrique aproveitou mais uma falha dos defensores do CRB e mandou para as redes aparecendo sozinho no meio da área. O gol da vitória dos donos da casa foi sair apenas na reta final do segundo tempo. Aos 38, o meia Dudu cabeceou e marcou depois de bom cruzamento de Reginaldo.

O próximo jogo do CRB será contra o Goiás fora de casa na terça-feira (15). O Confiança recebe o Brasil de Pelotas no mesmo dia.

Foto Lucas Almeida/ADC

Agência Brasil – Por Juliano Justo – Repórter da TV Brasil e Rádio Nacional