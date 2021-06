Deputado João Marcelo está internado em Salvador com Covid e queda de saturação









13/06/21 - 15:13:27

Infectado pela Covid-19, o deputado estadual João Marcelo (PTC), se encontrada internado numa unidade semi-intensiva do hospital São Rafael, em Salvador. Ele está com comprometimento de grande parte dos pulmões, elevados índices inflamatórios e queda de saturação. Segundo assessoria do parlamentar, Marcelo buscou atendimento na capital baiana porque um das suas irmãs é médica naquela cidade e outra já fez parte da equipe do São Rafael.

N.R– O Faxaju Online publicou sábado (12), à noite a extubação do deputado. A notícia recebeu dezenas de acesso durante os 30 minutos que esteve no ar. A pedido do assessor Fábio Viana via telefone a matéria foi retirada sobe a legação de que os pais do deputado não sabiam da internação e poderiam passar mal. Apesar disso, a notícia de apenas 4 linhas foi a terceira mais acessada do portal.