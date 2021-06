Duas pessoas morrem em incêndio em um apartamento no Bairro Grageru em Aracaju









13/06/21 - 12:04:29

Um incêndio registrado na noite deste sábado (12), deixou uma idosa e um homem mortos em um apartamento no Bairro Grageru, em Aracaju.

As informações passadas pelo Corpo de Bombeiros são de que as equipes chegaram rapidamente ao local, mas ao entrarem no apartamento encontraram as vítimas sem vida.

O Instituto Médico Legal (IML) informou, na manhã deste domingo (13), que os corpos ainda não haviam sido liberados.

Foto CBM