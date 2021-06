Governo abre 10 novos leitos no Hospital de Itabaiana e amplia assistência a pacientes









13/06/21 - 06:55:29

Os leitos são dotados de ventiladores, monitores, bombas de infusão, cama elétrica, rede de gases, desfibrilador, raio x portátil, gasômetro, entre outros equipamentos de suporte avançado de vida

Para ampliar a assistência hospitalar de alta complexidade a pacientes com a Covid-19, o Governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Saúde (SES), ampliou o número de leitos qualificados. Nesta sexta-feira, 10 leitos de suporte ventilatório começaram a operar e já recebem pacientes no Hospital Regional de Itabaiana, na região Agreste do Estado. Os leitos possuem status “padrão de UTI”.

Para atendimento a pacientes graves, os leitos são dotados de ventiladores, monitores, bombas de infusão, cama elétrica, rede de gases, desfibrilador, raio x portátil, gasômetro, entre outros equipamentos de suporte avançado de vida. “Quatro leitos são qualificados também para o procedimento de diálise”, enfatizou o superintendente da unidade hospitalar, Waltenis Braga Silva Júnior, acrescentando que o hospital é preparado também para a intubação de pacientes.

Waltenis Júnior destacou que a transferência dos pacientes graves para esta nova ala de leitos de suporte ventilatório permitirá a abertura de pelo menos mais 10 leitos de enfermaria Covid-19, qualificados com monitores multiparâmetros de oximetria, ECG e pressão arterial.

Com o crescente número de casos de pacientes graves na rede pública de saúde, a Secretaria de Estado da Saúde vem trabalhando incansavelmente com objetivo de abrir mais leitos qualificados para assistência a pacientes com a Covid-19.

“Estamos em um trabalho incansável para que a assistência aos pacientes esteja garantida. Estamos fazendo tudo o possível para que os sergipanos tenham atendimento adequado”, ressaltou a secretária de Estado da Saúde, Mércia Feitosa.

Fonte e foto SES