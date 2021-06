PREFEITO DE SOCORRO, PADRE INALDO, DENUNCIA CHANTAGEM E TENTATIVA DE EXTORSÃO









13/06/21 - 06:36:01

O prefeito de Nossa Senhora do Socorro, Padre Inaldo, durante entrevista no programa 103 em Revista, 103 FM, denunciou que está sendo vítima de chantagem e tentativa de extorsão, praticadas por um segmento do rádio-jornalismo de Sergipe.

Segundo ele, o fato da prefeitura não estar fazendo propaganda na emissora, motivou seguidos ataques contra sua administração, de forma deliberada e irresponsável. “Eles estão revesando adversários políticos para me atacar de todas as formas e sem direito de resposta.

Tudo isso porque suspendemos a publicidade, devido a falta de condição financeira para pagar”, disse o prefeito, acrescentando que tem responsabilidade com o dinheiro público e não vai deixar de cuidar da população e cumprir os compromissos com os servidores, para fazer propaganda.

Padre INALDO disse ainda que assim como ele, vários prefeitos, principalmente das regiões Metropolitana, Vale do Cotinguiba e do Baixo São Francisco, estão passando pela mesma situação. “Vamos nos unir, denunciar essa pouca vergonha e solicitar o apoio das associações e da Frente Nacional de Prefeitos. Quero deixar claro que não vou me render às pressões. E todas as vezes que for necessário, iremos procurar a justiça para garantir o direito de resposta e, se for o caso, buscar reparação de danos” afirmou. O prefeito garantiu que, no momento certo vai citar nomes do empresário, do diretor comercial, do locutor e da empresa.

Da assessoria