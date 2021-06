Prefeitura de Aracaju vacinou 4.488 pessoas neste sábado, dia 12









13/06/21 - 07:54:26

Seguindo a calendário de vacinação contra a covid-19, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), garantiu neste sábado, 12, a imunização de 4.488 cidadãos. O dia ainda teve direito ao projeto “Hoje tem forró”, realizado pela Fundação de Cultura Cidade de Aracaju (Funcaju), na estrutura montada no drive-thru do Parque Augusto Franco (Sementeira).

Entre os vacinados, 4.279 receberam a primeira dose, destes 3.185 fazem parte do público acima de 54 anos. Foram aplicadas, também, 209 vacinas como segunda dose. Com as novas doses aplicadas, sobe para 28,07% a porcentagem de aracajuanos imunizados.

Entre o novo grupo de pessoas que podem receber a imunização está Daniele Almeida, que ficou bastante emocionada. “É uma emoção muito grande poder me vacinar hoje. Gente, acredite na ciência, no SUS, vamos viver. Precisamos voltar a viver mesmo, conviver com as pessoas. Eu agradeço demais por estar me vacinando e gostaria que todos tivessem essa alegria o mais rápido possível”, afirma.

O momento de felicidade foi compartilhado também por Jaciara da Costa, 54 anos, que aponta ainda para a necessidade de manter as medidas de biossegurança após a primeira dose.

“Estou sentindo uma enorme alegria por estar aqui ainda, podendo viver esse momento e sentindo também um pouco de tristeza pelas mais de 400 mil pessoas que não tiveram essa oportunidade. Vacinar é vida! Mesmo vacinados continuem usando a máscara, evitando aglomerações, para que a gente possa vencer o vírus”, diz.

Hoje tem forró

A edição especial do projeto Hoje tem Forró, chamado Arraiá da Vacina, durou dez horas, entre 7h e 17h, com as apresentações de três artistas contemplados nos projetos da Lei Aldir Blanc, executados pela Funcaju.

“É uma extensão do projeto Hoje tem Forró, que a Funcaju vem realizando. Agora, casamos aqui três coisas maravilhosas: o projeto em si, que abre espaço para os artistas neste momento difícil, a vacinação que é um sucesso pela Prefeitura de Aracaju e o Dia dos Namorados”, explica o presidente da Funcaju, Luciano Correia.

Ampliação dos pontos

Desde quinta-feira, 10, a SMS ampliou os pontos de vacinação covid em Aracaju. Ao todo, são 25 pontos, sendo 17 Unidades Básicas de Saúde (UBS), seis instituições de ensino, a Estação Cidadania (Bugio) e o drive. Nas UBS serão ofertadas duas equipes de segunda a sexta e três aos finais de semana, das 8h às 16h. Já nos demais pontos, quatro equipes de vacinação atuarão diariamente, no mesmo horário das UBS, com exceção do drive, que fica aberto até às 17h.

Um dos locais onde se pode imunizar agora é a Universidade Tiradentes, no bairro Farolândia. “Para nós é um orgulho participar da ação. Reforça o nosso compromisso com a sociedade, contribuindo com uma campanha tão importante quanto a de vacinação contra Covid-19. Além de nos tornarmos hoje ponto fixo de vacinação, a gente conta com o apoio de todo nosso alunato da área da saúde, sob a supervisão dos professores”, aponta o pró-reitor administrativo financeiro da Unit, Francisco Almeida.

Cronograma

Seguindo com a campanha, no domingo, 13, será a vez daqueles que têm 53 anos. Já na segunda-feira, 14, serão vacinadas as pessoas de 52 anos, na terça-feira, 15, as de 51 anos e na quarta-feira, 16, avançará para as de 50 anos.

Na quinta-feira, 17, serão vacinados os cidadãos de 49 anos e, por fim, na sexta-feira, dia 18, quem possui 48 anos. Todas as pessoas que fazem parte destas faixas etárias deverão apresentar documento de identificação com foto e comprovante de residência.

fonte e foto assessoria