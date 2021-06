SES registra 1.130 casos de Covid-19 e 15 óbitos no sábado









13/06/21 - 06:45:17

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulga neste sábado, 12, o boletim epidemiológico do coronavírus, com 1.130 casos, seis óbitos neste sábado e 15 mortes que estavam em investigação e foram confirmadas. Em Sergipe, 250.542 pessoas já testaram positivo para a Covid-19 e 5.365 morreram. Até o momento, 230.243 pacientes foram curados.

As 21 mortes foram: um homem, 87 anos, de Aracaju, com hipertensão; uma mulher, 59 anos, de Aracaju, sem comorbidade; uma mulher, 92 anos, de Aracaju, com diabetes e acidente vascular encefálico; um homem, 35 anos, de Itabaiana, sem comorbidade; um homem, 78 anos, de Nossa Senhora do Socorro, com acidente vascular encefálico; uma mulher, 51 anos, de Carmópolis, sem comorbidade; um homem, 37 anos, de Estância, com obesidade; um homem, 89 anos, de Areia Branca, sem comorbidade; uma mulher, 94 anos, de Boquim, com hipertensão; um homem, 78 anos, de Boquim, com hipertensão e diabetes; uma mulher, 49 anos, de Arauá, sem comorbidade; uma mulher, 55 anos, de Aquidabã, com diabetes; um homem, 50 anos, de Aracaju, sem comorbidade; uma mulher, 46 anos, de Propriá, com obesidade e hipertensão; um homem, 38 anos, da Barra dos Coqueiros, sem comorbidade; um homem, 38 anos, de Aracaju, sem comorbidade; um homem, 57 anos, de Aracaju, com hipertensão e diabetes; um homem, 89 anos, de Areia Branca, sem comorbidade; um homem, 40 anos, de Aracaju, sem comorbidade; uma mulher, 61 anos, de Porto da Folha, com hipertensão e diabetes; um homem, 61 anos, de Aracaju, com hipertensão e ex tabagista.

Foram realizados 511.451 exames e 260.909 foram negativados. Estão internados 809 pacientes, sendo que no serviço público são 227 em leitos de UTI (adulto), sete na UTI neonatal/ pediatria e 224 em leitos clínicos (enfermaria), totalizando 458. Já nos leitos do serviço privado estão internados 174 pessoas na UTI adulta, seis na UTI neonatal/ pediatria e 171 em leitos clínicos, totalizando 351. São investigados mais sete óbitos. Ainda aguardam resultados 3.665 exames coletados.

Vacinação

A Secretaria já distribuiu o total de 700.813 doses da primeira remessa aos municípios, destas foram aplicadas 572.311. Referente à segunda dose, foram distribuídas 270.812, sendo aplicadas 210.437 doses.