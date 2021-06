15 condutores flagrados na operação lei seca no fim de semana e um preso por embriaguez









14/06/21 - 07:58:53

A CPTRAN, órgão da Polícia Militar do Estado de Sergipe, realizou neste ultimo fim de semana, varias operações de trânsito, reforçando o policiamento nos principais pontos estratégicos da capital, visando combater a criminalidade e coibir condutores de veículos a ocasionarem acidentes de trânsito.

O serviço de atendimento de acidentes de trânsito (SAAT) registrou 05 (cinco) acidentes com 07 pessoas lesionadas e nenhuma fatalidade. Dois acidentes ocorridos no sábado se destacaram nas ocorrências, onde no sábado à tarde, na Avenida Santa Gleide, um condutor perdeu o controle de seu veículo e invadiu um posto de gasolina, atingindo uma bomba de combustível e outro veiculo que estava no local.

O condutor desta ocorrência evadiu-se da área. Outro acidente que chamou a atenção foi no qual um condutor perdeu o controle de seu veiculo, colidindo com um poste e depois com um muro de uma casa próximo as imediações do elevado do terminal DIA. O condutor recusou a fazer o teste do etilômetro e como estava com sintomas de haver ingerido bebida alcoólica, foi conduzido a delegacia.

Ainda sobre acidentes, lembramos que a CPTRAN só atende acidentes com vitimas lesionadas ou fatais, através do 190, bem como envolvimento com embriaguez ou qualquer outro crime, sendo a SMTT DE Aracaju a responsável pelo atendimento de acidentes de transito sem vitimas através do 118.

Na OPERAÇÃO LEI SECA, 15 condutores foram autuados pelas infrações de alcoolemia, sendo um levado a delegacia por estar com sintomas bastantes presentes em seu comportamento de haver ingerido bebida alcóolica.

A CPTRAN também terá neste período, equipes de atendimento de acidentes com vitimas lesionadas ou fatais durante 24 horas, podendo ser acionadas através do 190, o CIOSP.

Fonte e foto CPTRAN