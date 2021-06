Samuel reafirma apoio ao Movimento Polícia Unida na luta pelo adicional









14/06/21 - 13:25:08

Sempre solícito quando o assunto é polícia, o deputado licenciado Capitão Samuel(PSC), esteve na manhã desta sexta-feira (12), participando na sede do Sinpol/SE, da reunião do Movimento Polícia Unida, para discutirem a implantação da gratificação de periculosidade no valor de 40% do subsídio à ativos e inativos. Na oportunidade, esteve presente para fortalecer a luta para melhoria da segurança pública, o deputado estadual soldado Prisco da Bahia.

O Movimento que conta com as entidades de segurança pública, luta pelo adicional de periculosidade, que é um valor devido ao trabalhador exposto a atividades periculosas, na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

”Vim mostrar o meu apoio aos meus amigos de farda, mesmo sem poder falar, por orientação médica, vim mostrar a minha solidariedade a esta luta, aonde definimos para o próximo dia 01 de julho, uma assembleia geral, às 14 horas, pois o adicional de periculosidade é um direito nosso”, diz Capitão Samuel.