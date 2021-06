BOMBEIROS ATENDERAM 36 OCORRÊNCIAS NAS ÚLTIMAS 48 HORAS EM SERGIPE









14/06/21 - 15:54:20

As equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe atenderam 36 ocorrências nas últimas 48 horas. Foram vários tipos de solicitações e, dentre as ocorrências de maior relevância, a corporação registrou o atendimento a incêndio em um apartamento na noite do último sábado, 12, em Aracaju, e que resultou em duas vítimas fatais. O fato aconteceu na rua Rafael Pereira Rodrigues, no bairro Grageru.

De acordo com o supervisor de plantão no Corpo de Bombeiros no dia da ocorrência, capitão José Fábio, as equipes chegaram ao local do incêndio poucos minutos após o acionamento e perceberam que as chamas estavam muito altas. “As primeiras informações eram de que não havia vítimas. Quando os bombeiros acessaram o interior do imóvel encontram uma vítima fatal do sexo feminino na sala. O corpo foi retirado do local e a equipe continuou o combate ao fogo. Ao acessar um dos quartos, os bombeiros encontraram outra vítima inconsciente. O homem foi retirado e recebeu os primeiros socorros, mas também veio a óbito”, explicou o capitão.

Ainda segundo o oficial, em virtude dos danos causados pelo fogo, a Defesa Civil Municipal foi acionada para verificar as condições estruturais do prédio onde se localizava o apartamento. O acesso dos moradores foi liberado por volta da 1h30 da madrugada de domingo, 13.

Também foram registrados os resgates de três vítimas que se perderam na área do Parque Nacional da Serra de Itabaiana. Na primeira ocorrência, Bombeiros do 1º SGIBM/Itabaiana, com o apoio do Grupamento Tático Aéreo (GTA), resgataram um casal que fazia trilha pela Serra de Itabaiana, no último sábado, 12. Os dois se perderam e sofreram um acidente. Eles ficaram presos no meio de um penhasco onde não era possível sair do local. Por sorte, o sinal de celular estava funcionando e o casal ligou para o Corpo de Bombeiros através do 193.

A equipe do GTA também foi acionada e conseguiu localizar as vítimas na encosta. Dois bombeiros militares embarcaram no helicóptero em direção ao local onde a aeronave realizou o pouso. Os bombeiros e os tripulantes fizeram as amarrações de ancoragem para descida de rapel e retirada das vítimas. O casal foi resgatado consciente, apresentando apenas desidratação, cansaço e alguns ferimentos.

Já no domingo, 13, por volta das 10h40, a vítima foi uma jovem de 23 anos, que foi resgatada em uma cachoeira também na Serra de Itabaiana. A vítima estava consciente orientada e com uma fratura em membro inferior. Ela foi resgatada pelos bombeiros e entregue aos cuidados do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Fonte: ASCOM CBM/SE