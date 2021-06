Chiquinho Ferreira será o novo secretário de comunicação de Itabaiana









14/06/21 - 12:23:09

O radialista, publicitário e profissional em marketing político, Chiquinho Ferreira, será o novo secretário de comunicação do município de Itabaiana, no agreste sergipano. O convite foi feito pelo prefeito Adailton Sousa (PL), que vê Chiquinho como um profissional extremamente qualificado para ocupar o cargo.

“Chiquinho Ferreira é uma das maiores referências em assessoria de imprensa e marketing institucional e político de Sergipe. Após nosso convite, ele assumirá oficialmente o cargo na próxima quinta-feira, 17, às 9h, e todos poderão acompanhar a nomeação em live nas nossas redes sociais”, destaca Adailton Sousa, complementando.

“Desde já, agradeço a Chiquinho Ferreira por aceitar mais esse desafio em sua vida profissional. Tenho certeza de que teremos muitos trabalhos qualificados e muitas realizações no sentido de levar transparência, informação e, acima de tudo, a verdade ao povo itabaianense e sergipano. Seja bem-vindo, Chiquinho!”, celebra o prefeito de Itabaiana.

Para Chiquinho Ferreira assumir a Secretaria Municipal de Comunicação é um novo capítulo importante em sua trajetória profissional. “Atuo na comunicação desde a década de 80 e tenho acompanhado todas as evoluções da área durante este tempo. Aceitei este convite por acreditar que posso realizar um trabalho relevante no município e auxiliar a gestão do prefeito Adailton Sousa a divulgar com eficiência os serviços que são executados no município”, afirma.

Essa é a segunda vez que Chiquinho Ferreira ocupará este cargo no município e como anunciado pelo prefeito, a posse do secretário acontecerá na quinta-feira, 17, às 9h, com transmissão nas redes sociais da Prefeitura de Itabaiana.

Chiquinho Ferreira

A história de Chiquinho Ferreira na comunicação iniciou na década de 80, como radialista, repórter e entrevistador. Na década de 90, ele ingressou no serviço público inicialmente no cargo de secretário de comunicação na prefeitura de Aracaju, na gestão de Wellington Paixão. Desde então, Chiquinho atuou em diversos setores, tendo ocupado o cargo de secretário adjunto de comunicação, na gestão de João Alves Filho; secretário de comunicação de Nossa Senhora do Socorro; secretário adjunto da Secretaria de Comunicação no governo Marcelo Déda e secretário titular no período da sua reeleição; assessor de comunicação na Secretaria de Estado da Saúde (três gestões consecutivas) e diretor de radiodifusão da Fundação de Cultura e Arte Aperipê – FUNCAP na gestão Belivaldo Chagas; além de assessor do parlamentar e comunicação do então deputado federal Ivan Paixão, em Brasília, e assessor parlamentar e coordenador de comunicação no mandato do senador Eduardo Amorim.

Fonte e foto assessoria