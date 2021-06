Cícero do Santa Maria realiza mutirão de doação de sangue no Dia Mundial do Doador









14/06/21 - 16:35:40

O vereador Cícero do Santa Maria (PODEMOS) promoveu na manhã desta segunda-feira, um mutirão de doação de sangue no HEMOSE. Hoje, dia 14 de Junho é comemorado o Dia Mundial do Doador de Sangue, e o vereador aproveitou a ocasião para agir e inspirar os aracajuanos. “Neste dia tão especial, homenageamos as pessoas que se dispõe em um ato de amor que salva vidas” disse o vereador, que mobilizou alguns moradores do Bairro Santa Maria, assessores e amigos para a ação.

A doação de sangue é uma das atitudes mais importantes e significativas quando falamos sobre ações voluntárias, no Brasil. Aqui em Sergipe, devido a Pandemia, os bancos de sangue do HEMOSE, estão baixos segundo a sua própria organização, o que impulsionou ainda mais o Vereador Cícero que tem a saúde pública como prioridade do seu mandato. “Promover uma campanha de doação em massa, com voluntários do Bairro Santa Maria, foi uma honra pra mim, só me dá ainda mais a certeza que só Juntos podemos fazer muito mais pela nossa sociedade. Agradeço a direção do HEMOSE pela recepção aos nossos voluntários, e por nos permitir ajudar a salvar vidas neste dia tão especial” afirmou o vereador.

Cícero, não pôde doar sangue no dia de hoje, pois foi vacinado contra a covid-19 há cerca de 5 dias atrás, prazo esse que ainda não o permite. Mas ele garantiu que assim que completar o período necessário, voltará no HEMOSE para fazer a sua doação. Atitude essa que o mesmo já costumava fazer periodicamente.

