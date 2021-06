Corpo de idoso morto no Huse é levado para Capela no lugar de vitima da covid-19









14/06/21 - 10:49:50

O Hospital de Urgência de Sergipe (Huse) conseguiu resolver o problema da troca de corpos de José Fernando Silva, de 70 anos, e de Manoel Márcio, 40 anos, ocorrido neste sábado (13).

Os familiares estavam desde o domingo (13), em busca de informações sobre a localização do corpo do idoso.

As informações são de que Manoel Messias morreu vitima da covid-19 no sábado, e por conta disso o reconhecimento foi feito à distância, por um familiar naquele município.

Já o idoso teve o corpo levado de forma equivocada por conta da identificação que foi feita ao longe, por suspeita da covid-19, em Capela, para onde o corpo foi levado. Enquanto isso, o corpo de Manoel Márcio continua no necrotério do Huse a morte teria sido por covid.

Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) está a caminho do município de Capela para exumar o corpo do idoso e então entregá-lo à família.

Com informações do radialista Sandoval Noticias