DEFESA CIVIL EMITE ALERTA DE CHUVA E VENTOS FORTES PARA PRÓXIMAS 72H EM ARACAJU









14/06/21 - 12:13:29

No início da manhã desta segunda-feira, 14, a Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Defesa Civil, que integra a Secretaria da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), emitiu alerta SMS com previsão de chuva moderada e ventos fortes para as próximas 72h. O aviso foi encaminhado aos números telefônicos cadastrados no serviço 40199.

A instabilidade vem sendo monitorada pelas equipes, com atenção, principalmente, para as áreas de risco, na capital. Somente no início desta manhã, até às 11h20, o acumulado de chuva foi de 18,0 milímetros (mm), com maior incidência no bairro Farolândia. Até o final da manhã, não foram registradas ocorrências relacionadas às chuvas, através serviço emergencial 199, da Defesa Civil.

O alerta foi emitido através do serviço SMS 40199, para os mais de 51 mil celulares cadastrados, com base nos avisos do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC) e Centro de Meteorologia do Estado de Sergipe, que informaram sobre a previsão de chuvas. Dessa forma, a Defesa Civil possibilita que a população redobre o estado de atenção.

O secretário da Defesa Social e da Cidadania, Luís Fernando Almeida, ressalta que os órgãos municipais estão em atenção para atuar de maneira integrada diante das necessidades que possam surgir.

“Além das ações preventivas, que ocorrem continuamente, há atuação coordenada dos órgãos que integram o Comitê de Gerenciamento de Crise da gestão municipal. Diante do alerta, redobramos a atenção, principalmente para o monitoramento de áreas mais vulneráveis aos impactos das chuvas”, salientou.

A Defesa Civil pode ser acionada através do número emergencial 199, que funciona 24h, em todos os dias da semana, indica o coordenador do órgão, major Sílvio Prado. “Diante da possibilidade de ventos fortes, é importante estar atento a possíveis riscos de queda de árvores, de painéis de publicidade, assim como, as pessoas que residem próximo a encostas, rios e canais devem observar possíveis anormalidade para acionar a Defesa Civil, de maneira que possamos atuar no menor tempo resposta possível”, frisou.

Além disso, a Prefeitura de Aracaju disponibiliza à população um sistema de monitoramento que proporciona visão, em tempo real, das condições climáticas nas diversas regiões da cidade através do ClimAju.

