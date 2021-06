Deputada Janier defende pleno funcionamento da Unidade Materno Infantil do HU









14/06/21 - 13:31:23

Sempre atenta aos pleitos envolvendo à saúde da população sergipana, nesta segunda-feira, 14, a deputada estadual Janier Mota (PL) – presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) – esteve na Unidade Materno Infantil do Hospital Universitário (HU), localizada no Campus de Saúde da Universidade Federal de Sergipe (UFS), em Aracaju, para conhecer toda a estrutura e buscar soluções para a abertura total da unidade hospitalar.

Além de Janier Mota, a visita contou também com a presença de outros integrantes da Comissão de Saúde da Alese, os deputados Zezinho Sobral e Kitty Lima, e representantes da comissão de aprovados do concurso público da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), que administra o HU, sendo recepcionados pelo reitor da UFS, o professor Valter Santana, e pela superintendente do HU-UFS, a professora Drª Ângela Silva.

Dividida em seis pavimentos, em mais de 7 mil m², a Unidade Materno Infantil, em pleno funcionamento, terá capacidade para realizar cerca de 300 partos mensais, sendo composta por UTI Neonatal, UTI Adulto, UTI Pediátrica, Enfermaria e Berçário, totalizando 118 leitos. O espaço hospitalar será destinado às mulheres, desde a assistência ambulatorial, partos, até a parte cirúrgica, e às crianças (recém-nascidos até 12 anos).

A pauta principal da reunião foi a contratualização urgente entre o HU-UFS e a Prefeitura de Aracaju ou, até mesmo, o Governo do Estado para que todos os serviços da unidade possam ser ofertados o quanto antes para a população. Atualmente, o prédio da unidade opera apenas com a parte ambulatorial e com internamento pediátrico, uma vez que é necessário realizar a contratualização dos demais serviços, além de adquirir equipamentos e recursos humanos.

“Acompanho sempre a luta árdua dos nossos hospitais, dos nossos profissionais de saúde, que são verdadeiros anjos humanos, e hoje, junto com os meus colegas parlamentares, pude ver de perto todos os espaços da Unidade Materno Infantil. Trata-se de uma estrutura excelente, inclusive, melhor que muitos hospitais privados, que precisa ser posta em funcionamento o quanto antes, em prol da melhoria da saúde do nosso Estado. Nossa população precisa de uma estrutura dessa, pois a carência de leitos maternos enfrentada em Sergipe é grande. O que depender de mim, iremos resolver essa situação”, afirma Janier Mota.

A superintendente do HU-UFS destaca a importância da visita dos parlamentares e da Unidade Materno Infantil para a sociedade. “Como hospital público, estamos abertos a todos que fazem o serviço público e que são representantes do povo. E hoje pudemos mostrar aos três deputados a importância dessa estrutura para a saúde da mulher do nosso Estado. Aqui não será apenas uma maternidade, mas também um prédio de saúde da mulher. Eu coloco nesse prédio uma mudança no modo de ver e de olhar a saúde da mulher no Estado”, relata.

Drª Ângela Silva reforça as atuais necessidades para que a unidade comece a funcionar integralmente. “Hoje temos duas coisas importantes para resolver: equipar esse prédio, sendo que o montante para abastecer com equipamentos remonta em R$ 20 milhões, e a contratualização. Sem a contratualização não funcionamos de forma legal. A unidade precisa ser contratualizada para justificar os recursos públicos que são investidos”, informa.

