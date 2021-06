DEPUTADO JOÃO MARCELO APRESENTA MELHORA NO QUADRO DE SAÚDE









14/06/21 - 11:27:12

A Assessoria de Comunicação do deputado estadual João Marcelo informa que seu quadro de saúde tem demandado grande vigilância e atenção por parte da equipe médica.

O deputado foi submetido ao uso de cateter de oxigênio para melhorar a saturação e respiração, e felizmente, ele começou a dar sinais de melhora clínica e sua família está otimista com a evolução do quadro, que ainda é bastante delicado.

A Assessoria do Deputado João Marcelo aproveita para agradecer todas as mensagens recebidas pelo deputado e pela familia e, desde já, agradece o carinho dos amigos e do povo sergipano.

Da assessoria