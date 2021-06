Empresa mobiliza colaboradores e leva caravana ao Hemose em dia dedicado ao doador









14/06/21 - 12:57:07

É a segunda vez que a empresa realiza a campanha, que contou com a adesão de 30% dos funcionários. Todos estavam aptos a doar e não mediram esforços para concretizar esse gesto que salva vidas. É o caso da atendente, Hellen Virgínia, que doou sangue pela primeira vez. “Eu nunca doei, sempre pensei, mas nunca tive atitude. Quando tive o convite da empresa, foi a oportunidade do primeiro passo”, afirmou. Mesmo com experiência, Sônia Santana, disse ter vivido uma emoção semelhante. “Essa é a segunda campanha de doação de sangue que participo, claro que não ia perder a oportunidade de ajudar o próximo!”, comemorou.

A iniciativa da farmácia de manipulação, Fórmula Exata, acontece no momento de maior demanda por bolsas de sangue e, justamente, quando é celebrado o Dia Mundial do Doador de Sangue. Historicamente, o mês de junho registra baixa nos estoques do Centro de Hemoterapia de Sergipe, o Hemose, por causa das férias escolares, mas outro lado, é o período do ano que mais se usa bolsas de sangue, por causa dos acidentes das estradas e queimaduras.

De janeiro a maio, a unidade registrou 11.652 atendimentos e 9.039 doações de sangue, uma média de 84 doações por dia. O motoboy Jorge Júnior, sabe da importância do gesto. Com uma tia internada, a família precisou fazer uma campanha para conseguir doações. Hoje ele foi retribuir o gesto. “Minha tia precisou de sangue por causa de uma cirurgia. Agora foi diferente e foi muito bom fazer essa ação. Ajudar quem a gente não conhece é solidariedade”. A empresária, Joice Tirone, nem trabalha na farmácia, mas ao saber da campanha, decidiu participar. “Quando recebi o convite da minha amiga, não pensei duas vezes. Nunca havia doado sangue, estou muito feliz”, disse.

A pandemia diminuiu o número de doações, já que as pessoas ficaram mais receosas de sair de casa e foi justamente, por esse motivo, que a diretora comercial da farmácia, decidiu retomar a campanha. Segundo Priscilla Santana, “muitas vezes as pessoas precisam apenas de um empurrãozinho para se mobilizar em favor do próximo, foi isso que fizemos”. Priscilla destacou ainda a importância da doação. “Cada doação importa e como prezamos pela responsabilidade social, nada melhor que engajar os colaboradores para promover o bem”, concluiu.

Qualquer pessoa, que tenha entre 16 e 69 anos, pese mais de 50 quilos e esteja em boas condições de saúde, pode doar sangue. Para fazer o procedimento, basta de se dirigir a unidade do Hemose, apresentar documento oficial com foto e participar da triagem. Mais informações através dos telefones: (79) 3225-8000, 3225-8039 e 3259-3174.

Foto assessoria

Por Valéria Santana