Enem 2021: Preuni Seduc realiza revisão interdisciplinar aos sábados









14/06/21 - 13:46:26

Nos próximos sábados – 19, 3 e 10 de julho – a Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura, por meio do Programa Pré-Universitário, realizará as revisões de conteúdos com temas mais recorrentes no Enem. As revisões intituladas “Treinando com Pesos” acontecerão no canal do YouTube, a partir das 8h30.

O “Treinando com Pesos” iniciou-se no último sábado, 12, quando a equipe do Preuni/Seduc revisou os conteúdos de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, com apresentação dos professores Dicson Soares (L. Portuguesa), Roberto Lopes (Literatura), Martha Soraya (L. Inglesa), Monicque Risper (L. Inglesa), Felipe Godoy (Arte) e Márcio Cardoso (Educação Física).

Nos próximos sábados ocorrerão as revisões de Ciências Humanas e suas Tecnologias (19/06); Ciências da Natureza e suas Tecnologias (03/07) e Matemática e suas Tecnologias (10/06).

De acordo com o técnico do Preuni/Seduc, Vlademir Santos, as atividades trarão as aulas 1 a 16 dos cadernos didáticos, sempre trabalhados com interdisciplinaridade e associados a um simulado com 50 questões.

Plantão Enem semanal

A programação de videoaulas já está disponível. Serão transmitidas pelo canal do YouTube Educação Sergipe, no período de 14 a 19 de junho, no horário das 19h às 22h, com retransmissão posteriormente pela TV Estude em Casa SE (canal 4.2).

Os alunos poderão acompanhar o conteúdo didático por meio do canal exclusivo da Educação Sergipe, concomitantemente ao calendário pedagógico da comunidade escolar na qual está inserido, se for estudante do Ensino Médio da Rede Pública Estadual. É possível visualizar o horário e as matérias que irão ao ar no link: https://cutt.ly/lnPaWY6. A programação do canal do YouTube pode ser acessada no link: https://cutt.ly/inPaIbW

Todos os anos, o Curso Pré-Universitário da Seduc prepara os alunos da rede estadual para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), sempre com grandes índices de aprovação.

Além das aulas, os estudantes contam ainda com atividades como simulados, revisões, oficina de redação, orientação vocacional, entre outras. Os cadernos de estudos (material pedagógico) são fornecidos gratuitamente aos alunos, e todos os conteúdos e exercícios são produzidos pelos próprios professores do Preuni. Durante esse período de aulas remotas, as revisões estão sendo realizadas por meio de videoaulas, que são transmitidas pelo canal do YouTube Educação Sergipe de segunda a sábado, das 19h às 22h, com retransmissão posteriormente pela TV Estude em Casa SE (canal 4.2).

Assessoria de Comunicação da SEDUC