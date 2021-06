FAMÍLIA PROCURA CORPO DE HOMEM DE 70 ANOS QUE MORREU NO HUSE NO DOMINGO









14/06/21 - 07:32:15

A família de José Fernando Silva, de 70 anos, não sabe o que ocorreu com o corpo do idoso que desapareceu no Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse).

Segundo a família, o idoso sofreu traumatismo craniano no último dia 29, quando quebrou a clavícula, foi internado e acabou morrendo no domingo e ninguém sabe onde está o corpo.

Até o momento o corpo do idoso não foi localizado e a família acredita que o corpo foi trocado e que já foi enterrado.

Já a assessoria de comunicação do Huse informou nesta segunda-feira que está fazendo todos os esforços para localizar o corpo do idoso e que o problema será solucionado.