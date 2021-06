Forró Caju em Casa garante preservação da cultura e renda para artistas locais









14/06/21 - 08:36:37

Para parte considerável dos nordestinos, sobretudo dos aracajuanos, o mês de junho sempre foi aguardo com expectativa. Isso porque, tradicionalmente, nesse período do ano, a capital sergipana celebra o ciclo junino com uma das mais tradicionais festas do Nordeste: o Forró Caju.

Mas, em decorrência da pandemia, pelo segundo ano consecutivo, a Praça Hilton Lopes, entre os mercados centrais, palco da realização do festejo, não vai receber o público caloroso de anos anteriores.

Entretanto, para manter acesa a chama da tradição e assegurar renda a dezenas de artistas ligados ao ritmo musical mais tradicional do período, o forró, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), realiza a segunda edição virtual do evento: o Forró Caju em Casa, uma alternativa viável e adequada aos tempos de pandemia.

Presidente da Funcaju, Luciano Correia destaca que a realização do Forró Caju em Casa 2021 está injetando R$428 mil na economia local, recursos que estão sendo investidos de forma bem estruturada,” pensando no estímulo à cadeia cultural, às nossas mais fortes tradições e, sobretudo, no artista que, durante o período de pandemia, fez parte de uma das classes mais afetadas”, frisa.

Neste ano, ressalta o presidente, serão 82 atrações, trios pé de serra e bandas com vertentes do forró, como arrocha e piseiro, sendo que, ao todo, serão beneficiados, diretamente, cerca de 400 artistas. “Esta, também, é uma forma de reconhecer a importância das produções aracajuanas para o desenvolvimento e enriquecimento da nossa cultura”, ressalta Luciano Correia.

Assim como no ano passado, a programação deste ano será exibida pelo canal da administração municipal no YouTube, de 17 a 30 de junho. Além dos shows, o evento contará com o Fórum do Forró. No dia 19 serão iniciadas as apresentações dos artistas, com aproximadamente 100 horas de exibições online.

No ano passado, foram investidos R$309 mil para a realização do evento virtual, que gerou mais de 280 mil visualizações no canal do YouTube da Prefeitura. Foram contemplados, diretamente, cerca de 300 artistas.

“Em 2021, fizemos um esforço ainda maior para que o evento pudesse ampliar ainda mais o número de artistas beneficiados e foi mais uma medida da Prefeitura no intuito de movimentar essa cadeia, assim como tem feito com os recursos da Lei Aldir Blanc, o que já tem um retorno muito positivo de produções. Portanto, é uma somação de forças para continuar o fomento à nossa arte e a quem se dedica a ela”, completa Luciano.

Neste ano, além da transmissão feita pelo canal do YouTube da Prefeitura, parte da programação será exibida nas TVs Alese e Câmara, em parceria firmada com a Funcaju. O evento também terá destaque na PMA Rádio Corredor, no AjuPlay e todas as redes sociais da Prefeitura e Funcaju.

Após serem transmitidos no canal do YouTube, os shows serão disponibilizados na plataforma de streaming “AjuPlay”.

Foto: Marcelle Cristinne