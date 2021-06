Hora de engordar o gado









14/06/21 - 08:16:30

Por Adiberto de Souza *

Para os políticos clientelistas esta é a fase de engordar o gado. É a hora de botar o melzinho na chupeta das lideranças políticas para que estas adocem a boca do eleitor. Os pré-candidatos com mandatos federais transformam as emendas parlamentares em ração para alimentar o rebanho, manter iludida a plebe rude e ignara. Com acesso fácil aos recursos da União, deputados e senadores circulam pelo interior ouvindo os “coronéis” e autorizando emendas para todo tipo de obras e aquisição de equipamentos. Claro que parte do dinheiro liberado em Brasília cumpre o seu objetivo, beneficiando a população. Alguns políticos, no entanto, dão um jeitinho de surrupiar um percentual das emendas para garantir a compra de votos durante a campanha eleitoral. E são justamente estes mequetrefes que têm sido visitados agora por certos pré-candidatos, interessados em conhecer o tamanho do rebanho e o custo para engordá-lo até o abate, na eleição de 2022. Por isso tantas idas e vindas dos políticos ao interior. Afinal, quem engorda o gado é o olho do dono. Home vôte!

Imprensa marrom

Tem radialista extorquindo políticos em Sergipe. A grave denúncia é do prefeito de Socorro, de Padre Inaldo (PP). Segundo o reverendo, um comunicador passou a atacá-lo desde que teve recusada uma proposta de propagada para a rádio que trabalha. Pena que, até agora, o vigário só tenha contado da missa a metade. Padre Inaldo precisa revelar o nome do safado que está usando um veículo de comunicação para chantagear ele e outros prefeitos sergipanos. Desgastada como está, o que menos a imprensa precisa é de locutores marronzistas. Misericórdia!

Uso abusivo

Pelo menos 1% da população usa tranquilizantes de maneira abusiva. É o que atesta pesquisa coordenada pelo psiquiatra Ivan Mário Braun. Segundo ele, em função das restrições impostas ao consumo álcool, existem grupos que usam comprimidos para obter efeitos semelhantes àqueles alcançados com a ingestão de bebidas alcoólicas, pois a detecção dessas substâncias no organismo é mais difícil que a do álcool. Danôsse!

Internado em Salvador

Infectado pela covid-19, o deputado estadual João Marcelo (PTC) se encontra internado no Hospital São Rafael, em Salvador. Ele está com comprometimento de grande parte dos pulmões, elevados índices inflamatórios e queda na saturação. João Marcelo é o terceiro político de Sergipe com mandato que recorre a um hospital fora do estado para se tratar do coronavírus. Antes dele, o senador Alessandro Vieira (Cidadania) e a deputada estadual Janier Mota (PL) foram se tratar da covid-19 no luxuoso Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. Marminino!

Acompanha Bolsonaro

Veja o que publicou no Jornal da Cidade a jornalista Thaís Bezerra: “Suplente de vereador por Aracaju, o empresário João Tarantella só permanecerá no DEM até o dia em que o presidente da República se filiar a um partido. O demista tem dito que estará com o amigo aonde este estiver. E Tarantela fala a verdade: quando o presidente ingressou no Patriota e depois no PSL, ele não apenas se filiou em ambos como presidiu estes dois partidos em Sergipe. O empresário foi para o DEM por falta de opção, mas está rezando para Bolsonaro ingressar logo em um partido para ele o seguir alegremente”, escreve Thaís. Crendeuspai!

Escravidão no campo

Cerca de 60% dos trabalhadores rurais atuam na informalidade e com salários menores que os formais. Segundo o IBGE, além da perda de garantias trabalhistas, os baixos salários são preocupantes. A pesquisa revela que 78,5% dos trabalhadores assalariados rurais informais têm rendimento médio mensal de até um salário mínimo, sendo que quase metade desse total (33,9%), recebe menos de um salário. Só Jesus na causa!

Onde há fumaça…

Existe um zunzunzum na cidade sobre um possível atrito entre o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, e o deputado federal Fábio Henrique, ambos do PDT. Segundo o blog Primeira Mão, “a turma de Fábio comenta que o prefeito é espaçoso e já estaria atuando como comandante do partido em Sergipe”. Ao menos publicamente, o gestor e o deputado têm exposto o contrário. No último dia 26, por exemplo, Fábio Henrique visitou Edvaldo: “Aproveitamos para conversar e conhecer um pouco mais o trabalho que está sendo feito em Aracaju”, afirmou o deputado. Então, tá!

Visita tucana

Mesmo já tendo pendurado as chuteiras politicamente, o ex-governador Albano Franco (PSDB) segue fazendo o que mais gosta: política. No último final de semana, ele deu com os costados em Japaratuba para visitar a prefeita Lara Moura (PSC). O tucano foi recepcionado pela gestora e o esposo dela, ex-deputado federal André Moura (PSC), que fez questão de ressaltar “o carinho do nosso amigo e eterno governador Albano Franco. Agradecemos a gentileza de sempre de Albano, amigo de longas datas da nossa família”.

Apague o fogo

E o botijão de gás amanheceu hoje 5,9% mais caro. Para desespero dos consumidores, os reajustes no preço desse produto de primeira necessidade têm sido constantes. Muitas mães de família até já voltaram ao tempo do fogão à lenha. É a Petrobras metendo a mão no bolso dos contribuintes para recuperar parte da fortuna roubada pelos criminosos do colarinho branco. Enquanto estes ladrões descarados curtem as mordomias da prisão domiciliar, o povo corta uma volta para comprar um botijão de gás, que está custando os olhos da cara. Êita Brasilzão sem jeito!

Sonhar é livre

E tem gente propondo a candidatura do senador Alessandro Vieira (Cidadania) à Presidência da República. Sonhar é livre. Tanto é que Sergipe já teve dois candidatos a presidente. O primeiro foi José Alcides, o “Marronzinho”. Em 1989, este maruinense tentou chegar ao Palácio do Planalto, mas teve apenas 238.425 votos, ficando na rabeira entre os 22 presidenciáveis. Em 2018, a pernambucana “naturalizada” sergipana Vera Lúcia (PSTU) disputou a presidência e foi votada por apenas 55.762 eleitores. Ainda sobre “Marronzinho”: ele mora em Osasco (SP) e se dedica a pregar o evangelho sob a alcunha de “Jamo Little Brown”, que em inglês significa pequeno marron. Ah, bom!

Proteja os “documentos”

Cuidado quando for fazer xixi no mato. Uma planta carnívora foi descoberta em Sergipe por professores e estudantes da Universidade Federal. A ‘danada’ alimenta-se de organismo microscópicos e de pequenos insetos. Depois de perder os “documentos”, não venha se queixar que não foi avisado. Cruz, credo!

