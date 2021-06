Mais de 80% dos trabalhadores do transporte já estão vacinados contra covid-19









Diariamente, cerca de 200 mil pessoas utilizam o transporte público para se locomover, em Aracaju. Devido à pandemia, de modo a proteger tanto os usuários quantos os trabalhadores do sistema de transporte coletivo, a Prefeitura de Aracaju incluiu motoristas e cobradores como grupo de prioridade na campanha de vacinação contra a covid-19.

Esses profissionais começaram a ser vacinados no dia 24 de maio e, desde então, dos 1.994 motoristas e cobradores inclusos, mais de 80% deles já foram vacinados, seja na fase da categoria ou na contemplação por idade, seguindo o cronograma estabelecido pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS).

“Apesar do quantitativo, até o momento, mais de 16% desses profissionais ainda nem se cadastraram para receber a vacina. Assim como temos ressaltado a respeito de outras categorias que atuam na linha de frente ou estão muito expostas, o mesmo apelo fazemos aos motoristas e cobradores. A vacina é o único meio seguro de salvar vidas, te obtermos controle da doença, portanto, é de suma importância que aqueles que já podem se vacinar façam uso do direito que têm”, destaca a secretária da Saúde de Aracaju, Waneska Barboza.

No caso desses profissionais, ressalta a gestora, o fluxo de pessoas com que eles têm contato é muito grande e intenso e a vacina é que pode protegê-los de um possível agravamento da covid-19.

“Para que consigamos sair da situação de pandemia, a maior parte da população precisa ser vacinada, assim, precisamos da colaboração dos que já podem se vacinar”, salienta a secretária municipal da Saúde, Waneska Barbosa.

Superintendente municipal de Transportes e Trânsito, Renato Telles reforça a importância da ação voltada para esses profissionais e destaca que a Prefeitura está avançando na vacinação contra a covid-19.

“A decisão de vacinar os rodoviários que fazem parte do sistema de transporte coletivo foi muito importante. Já vacinamos mais de 80% da categoria, no entanto, quanto mais pessoas vacinadas, melhor para todos”, completa Renato Telles.

Para ter acesso à vacina, esses trabalhadores precisam se cadastrar no site da Prefeitura, no portal “VacinAju”. Deverão apresentar os seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de residência e comprovante de vínculo com a instituição ou empresa na qual trabalha.

Após o cadastro, eles receberão um código autorizativo e poderão receber a primeira dose do imunizante no drive-thru localizado dentro do Parque da Sementeira, e em duas Unidades Básicas de Saúde: a UBS Adel Nunes (no bairro América), e a UBS Hugo Gurgel (no bairro Coroa do Meio).

Como se cadastrar

1º – Para se cadastrar no VacinAju é preciso acessar o site https://abre.ai/cadastrovacinaju ou clicar no banner “Cadastro para Vacina”, situado no parte superior do Portal da Prefeitura e, depois, novamente em “Cadastro para Vacina”. O cadastro pode ser realizado através de computadores ou dispositivos móveis, conectados à internet.

2º – Na tela inicial da plataforma, os usuários que vão efetuar seu cadastro precisam clicar em “Ir para o formulário”. Já quem deseja consultar a solicitação deve clicar em “Consultar”.

3º – Ao abrir o formulário, é necessário ler atentamente as instruções e preencher todos os campos solicitados, sendo que aqueles com um asterisco (*) são obrigatórios.

4º – Na parte inferior da tela, é necessário anexar os documentos solicitados. Além do envio das fotos frente e verso do documento de identificação e foto do comprovante de residência (clicando em “Selecione”); é preciso anexar os comprovantes de acordo com o grupo prioritário a que o usuário pertence. Essa inclusão deve ser feita clicando em “Anexar arquivo” e, novamente, em “Selecione”.

Para trabalhadores das categorias profissionais, é preciso enviar foto do contracheque ou da carteira de trabalho. Quem vai se vacinar apenas por critério de idade, não precisa anexar nenhum arquivo nesta etapa.

5º – Após a inclusão dos documentos, é preciso clicar na caixinha de seleção “Li e concordo…” e, depois, no botão azul “Enviar Formulário”.

6º – Para acompanhar a validação do cadastro e emissão do código, é preciso voltar à tela inicial do VacinAju, e clicar em “Consultar”. Na tela seguinte, é preciso digitar o número do CPF e, novamente, em “Consultar”.

Foto: Marcelle Cristinne