Maria Mendonça apela por implantação de programa que estimula doação de sangue









14/06/21 - 14:25:32

Aproveitando que hoje é o Dia Mundial do Doador de Sangue, a deputada estadual Maria Mendonça (PSDB) voltou a apelar ao Governo do Estado para, através da Secretaria Estadual de Saúde, executar o Programa “Com o Hemóvel, o Hemose chega até você”, fruto da Indicação de 467/2020, aprovada em setembro do ano passado pela Assembleia Legislativa. “Essa é uma luta nossa, desde meados de 2011, com o intuito de atrair mais doadores de sangue, pois sabemos o quanto essa ação é importante para salvar vidas”, justificou a parlamentar.

Pela proposta, o Programa a ser executado pelo Estado, teria como estrutura um automóvel devidamente equipado para garantir a coleta sanguínea de doadores em qualquer parte de Sergipe. “Essa é uma maneira de facilitar a vida daqueles sergipanos que desejam fazer doação, são doadores potenciais, mas têm dificuldade de se deslocar até o Centro de Hemoterapia de Sergipe, localizado em Aracaju”, disse Maria.

Ela ressaltou que durante a pandemia houve uma baixa no estoque de sangue, o que compromete a vida de pacientes que precisam do sangue para fazer uma cirurgia ou um procedimento de hemodiálise, por exemplo. “Se podemos ir em busca do doador, então devemos proceder. É uma estrutura simples e uma ação que vale vidas”, afirmou a parlamentar.

Assessoria Parlamentar deputada Maria Mendonça