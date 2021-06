METEOROLOGIA DE SERGIPE PREVÊ CHUVA E TEMPERATURAS AMENAS PARA ESTA SEMANA









14/06/21 - 16:20:34

Sistema frontal que atua no recôncavo baiano chega a Sergipe trazendo chuva em todo o estado

A madrugada e manhã desta segunda-feira (14), foi de chuva na capital e interior sergipano. Além das chuvas, a temperatura também baixou, tanto na capital, quanto no interior do estado e, segundo Centro de Meteorologia de Sergipe (CMS), da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade, (Sedurbs), deverá permanecer pelo menos nas próximas 24h.

“A presença de um sistema frontal que atua desde o recôncavo baiano chega no estado de Sergipe provocando chuvas nas demais regiões, inicialmente no Centro Sul, Litoral, Agreste e Alto Sertão, em municípios que fazem fronteira com a Bahia, esse sistema de chuva deverá perdurar nas próximas 24h”, explica o meteorologista, Overland Amaral.

O meteorologista da Sedurbs explica ainda que um novo sistema frontal trará novamente temperaturas mais amenas para próxima semana, início do Inverno. “No próximo dia 21 e 22 de junho, outro sistema frontal deverá esta atuando em toda essa região desde recôncavo baiano e em todo estado de Sergipe, trazendo mais chuvas e, por vezes, também rajadas de ventos de leve a moderadas, em torno de 40km/h e temperaturas amenas, com quedas significativas na região Centro Sul do Estado, onde deverá ter temperaturas mínimas de 16° a 17° e máximas de 28°, nas demais regiões”, esclarece.

As temperaturas mínimas para as cidades do Agreste e Alto Sertão estarão em mínima de 18° máxima de 28°, e no litoral mínima de 21° e máxima de 28 a 29. Em Aracaju, os próximos dias serão de sol com muitas nuvens e possibilidade de chuvas a qualquer hora. As temperaturas mínimas ficam entre 18° e máximas de 29°.

Fonte e foto assessoria