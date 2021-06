MOSAIC REFORÇA ATUAÇÃO EM SERGIPE EM REUNIÃO COM LÍDER DE POVOADO









14/06/21 - 13:51:24

Ação da empresa na região é pautada no respeito à realidade regional e na escuta permanente com comunidades

A Mosaic Fertilizantes, uma das maiores produtoras globais de fosfatados e potássio combinados, realizou o primeiro de uma série de encontros com as lideranças comunitárias das regiões de Sergipe onde atua. A conversa, centrada nas principais questões da comunidade, contou com a participação de Maria Normélia, conhecida como Mel, líder do povoado Quilombola Patioba.

Na ocasião, a convidada compartilhou sua experiência de liderança feminina comunitária, contando sua trajetória para conquistar o espaço no quilombo, que conta com 800 moradores. Em sua fala, Mel também trouxe um panorama da relação entre a Mosaic Fertilizantes e a comunidade, destacando a evolução no diálogo entre as instituições. Ela também abordou a forma como atua na tratativa de temas sensíveis como inclusão, drogas, violência doméstica, abuso infantil e fome.

“Gerar benefícios para uma comunidade vai muito além de apoiar projetos ou doar equipamentos. A verdadeira conexão e real inclusão da empresa na sociedade, se faz através da escuta ativa e do protagonismo na discussão dos problemas da população. Isto legitima o negócio no longo prazo, cria condições favoráveis para a prosperidade mútua e traz soluções que realmente deixam um legado positivo para todos”, comenta Paulo Eduardo Batista, diretor de Performance Social da Mosaic Fertilizantes.

A reunião também foi uma oportunidade para apresentar o relatório das ações de combate à Covid-19 realizadas pela empresa nos municípios de Rosário do Catete, Capela, General Maynard, Maruim e Japaratuba. Entre abril e maio, foram entregues 1.900 cestas de alimentos a instituições que atendem famílias vulneráveis nessas localidades.

O povoado Quilombola de Patioba foi um dos grupos beneficiados por essa ação do Instituto Mosaic e do grupo de voluntários local. “A doação das cestas chegou em um bom momento. Por meio dela, foi possível tirar famílias quilombolas da zona da fome. É muito bom poder contar com a Mosaic Fertilizantes neste momento tão difícil”, comentou a líder comunitária.

O Grupo de Trabalho de Relações com Comunidades da Mosaic Fertilizantes em Sergipe conta com a participação das lideranças locais da empresa para discussão e encaminhamento das demandas recebidas da comunidade.

Sobre Mosaic Fertilizantes

Com a missão de ajudar o mundo a produzir os alimentos de que precisa, a Mosaic atua da mina ao campo. A empresa entrega cerca de 27,2 milhões de toneladas de fertilizantes ao ano para 40 países, sendo uma das maiores produtoras globais de fosfatados e potássio combinados. No Brasil, por meio da Mosaic Fertilizantes, opera na mineração, produção, importação, comercialização e distribuição de fertilizantes para aplicação em diversas culturas agrícolas, ingredientes para nutrição animal e produtos industriais. Presente em dez estados brasileiros e no Paraguai, a empresa promove ações que visam transformar a produtividade do campo, a realidade dos locais onde atua e a disponibilidade de alimentos no mundo. Para mais informações, visite www.mosaicco.com.br. Siga-nos no Facebook, Instagram e LinkedIn.

Fonte CDN