MOVIMENTO POLÍCIA UNIDA RECEBE DEPUTADO QUE LIDEROU MOVIMENTOS GREVISTA NA BA









14/06/21 - 05:03:09

No sábado, 12, o Movimento Polícia Unida recebeu o deputado estadual da Bahia, SD Prisco (PSC) Prisco. O objetivo do encontro ocorrido na sede do Sindicato dos Policiais Civis (Sinpol) foi a troca de experiências em movimentos reivindicatórios de direitos de policiais e, ainda, obter orientações para os próximos passos do movimento em prol do adicional de periculosidade para os profissionais das forças de segurança e salvamento de Sergipe.

O deputado, Prisco, liderou movimentos de policiais no estado da Bahia, estando à frente das últimas greves dos policiais militares, ocorridas em 2012 e 2014.

ASCOM ASSOMISE