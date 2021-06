MPSE E TJSE COMPARTILHAM BOAS PRÁTICAS NA ÁREA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL









14/06/21 - 14:56:12

O Ministério Público de Sergipe, por meio do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), recebeu o Diretor de Segurança do Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE), o Delegado Flávio Albuquerque. Ele foi recepcionado pelo Diretor do GSI, o Promotor de Justiça Flaviano Almeida; pelo Coordenador do GSI, o Coronel Luiz de Azevedo Costa Neto; e pelo Assessor Operacional do Núcleo de Inteligência (NIO/GSI), o Major Marcos Rocha.

“Nossa visita institucional teve por objetivo o compartilhamento de informações, estratégias e boas práticas na garantia da Segurança Institucional das Unidades do Poder Judiciário e do Ministério Público Sergipano”, destacou Flávio Albuquerque.

Segundo o Diretor do GSI, o Promotor de Justiça Flaviano Almeida, “foram tratados temas gerais atinentes à segurança institucional e troca de experiências, visando mais eficiência na segurança de nossos ativos (patrimonial e humano) que estão dentro de prédios do TJSE”.

Gabinete de Segurança Institucional

O Gabinete de Segurança Institucional do Ministério Público de Sergipe (GSI/MPSE) é um órgão auxiliar da administração e tem como objetivo promover a segurança de membros, servidores, estagiários, terceirizados, visitantes e atuar na preservação do patrimônio, instalações, informações e da imagem institucional.

Campanha MP+Seguro

O MPSE, por meio do GSI, aderiu à Campanha “MP + Seguro: depende de você também”, lançada pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). A iniciativa busca sensibilizar membros, servidores, estagiários e terceirizados do Ministério Público em todo o Brasil sobre a importância da segurança para o bem-estar no trabalho e a preservação das instituições

Ministério Público de Sergipe