MULHER MORRE APÓS O VEÍCULO CAPOTAR NA SE-265 EM ITAPORANGA D`ÁJUDA









14/06/21 - 09:24:11

Uma mulher morreu no domingo (13) após o veículo que ela estava capotar na rodovia SE-265, no povoado Sapé no município de Itaporanga D’ajuda.

As informações são de que o carro saiu da pista e em seguida capotou. Já o condutor do veículo não teve ferimentos, mas a passageira do veículo morreu no local do acidente.

O Instituo Médico Legal (IML) foi acionado para recolher o corpo da vítima.