O Home Center Ferreira Costa está sempre procurando buscar inovação no quesito sustentabilidade









14/06/21 - 17:48:04

Em pleno mês mundial do meio ambiente, as pessoas estão cada vez mais se dando conta sobre a importância da preocupação com as ações em relação ao impacto com a natureza. E procurando buscar ações para reestruturar os processos produtivos, onde ocorra a proteção dos recursos naturais, não apenas individualmente, mas também, conjuntas e empresariais.

Acreditando nesse conceito, o Home Center Ferreira Costa sempre incluiu em seus projetos, essas ações de sustentabilidade. Desde 2013, o grupo vem comprando energia elétrica de fonte comprovadamente renovável. Em 2019, foi inaugurada a loja de João Pessoa e, com ela, uma usina solar. Até o final de 2021, o projeto será estendido para as lojas de Aracaju, Caruaru, Natal e a ampliação da própria usina de João Pessoa. A ideia do Home Center é que até o final de 2022 todas as suas lojas (Imbiribeira e Tamarineira – Recife, Garanhuns, Salvador – Bahia e as demais) disponham desse tipo de serviço.

E as inovações do Grupo, não param por aí: Além da instalação dos carregadores de carros elétricos, o Home Center conta com iluminação de alta eficiência; iluminação automatizada e natural da loja que reduz a iluminação artificial; reutilização da água de chuva; fachada com isolamento térmico de alta eficiência; telhado em branco ou metálico refletivo que evita o aquecimento interno na loja e no depósito, beneficiando o sistema de ar-condicionado na loja e traz um conforto para os colaboradores do deposito; sistema inteligente de irrigação, redução de consumo de água; automação predial e do sistema de ar-condicionado para usar todos os sistemas só quando for necessário; sistema de ar-condicionado com motores da última geração (eletricamente comutável) e com ar exterior separado da recirculação para preservação de energia; Torneiras automáticas nos sanitários para reduzir o consumo de água; caixas acopladas as bacias sanitárias com quantidade de água reduzida para necessidades diferentes; Reutilização de água de condensação que vem do sistema de desumidificação do prédio para reduzir o consumo de água; máquinas de resfriamento de alta eficiência para preservar a energia; Sistema de termo acumulação de água gelada para reduzir o impacto na rede elétrica, reduzindo o consumo de energia; válvulas de controle de ar-condicionado de última geração, economizando energia elétrica; Projeto de paisagismo para adequar a vegetação do terreno ao ambiente; gerenciamento de resíduos sólidos gerados pela operação da loja; Controle de consumo de energia elétrica e águas para detectar qualquer irregularidade para evitar desperdícios e energia comprovadamente renovável.

A convicção do Grupo é cada vez mais implantar ações sustentáveis em sua política corporativa e nas suas lojas sempre acreditando na potencialidade do seu negócio, mas sem esquecer sobre a preservação com a natureza.

A sustentabilidade tem sido pauta de muitos debates em nossa sociedade. Afinal, os impactos da atividade humana, principalmente a industrial, sobre a natureza já provocaram danos profundos e, se nada for feito, pode agravar ainda mais a qualidade de vida nas grandes cidades.

No mundo pós-covid, os consumidores passaram a ter uma perspectiva e expectativa maior das empresas em relação a sustentabilidade. Recentemente, uma pesquisa do IBM Institute for Business Value feita com mais de 14 mil consumidores em nove países, incluindo o Brasil, constatou que 66% dos brasileiros entrevistados estão dispostos a mudar o seu comportamento de compra para ajudar a reduzir o impacto negativo ao meio ambiente.

Na última declaração da Conferência da ONU sobre o Meio Ambiente, defender e melhorar o meio ambiente para as atuais e futuras gerações se tornou meta fundamental para a humanidade. E o Grupo Ferreira Costa vem se empenhando cada vez mais, em proporcionar ações para a restauração do ecossistema do planeta, para ajudar a proporcionar uma vida melhor para os seus colaboradores e consumidores, seja a curto ou longo prazo.