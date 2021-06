PC APREENDE MAIS DE 1KG DE COCAÍNA, ALÉM DE MACONHA E CRACK EM ITABAIANA









14/06/21 - 09:36:25

Equipe da Divisão de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri) de Itabaiana prendeu em flagrante John Lenno Silva da Cruz. Ele é investigado pelo crime de tráfico de drogas. Em sua posse, foram encontrados 1,071kg de substância semelhante à cocaína, 144g de substância semelhante ao crack e 1,280kg de substância vegetal semelhante à maconha. A ação policial ocorreu na tarde do domingo (14).

A investigação e captura foram feitas pela equipe da Depatri de Itabaiana e o flagrante ocorreu no horário de plantão, sendo lavrado pelo delegado plantonista. De acordo com as investigações, a equipe recebeu informação de que um homem estaria comercializando entorpecentes na Praça do Mutirão. Diante disso, os agentes seguiram para o local, identificando o suspeito.

Na abordagem policial, o investigado estava em posse de entorpecentes, confirmando as informações recebidas pela equipe da Depatri de Itabaiana. Após o flagrante, o suspeito levou os policiais ao local onde guardava o restante das drogas. A Polícia Civil pede que a população contribua com informações que possam chegar à localização de suspeitos de ações delitivas por meio do Disque-Denúncia (181).

