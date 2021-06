Pesquisa: Edvaldo se mantém como primeira opção para governador e André para o Senado









14/06/21 - 16:03:10

Em pesquisa realizada recentemente por um instituto de outro Estado, contratada por um dos prováveis candidatos ao Governo do Estado, e concluída neste final de semana, mostrou que o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT), manteve-se à frente com menor percentual de avaliações anteriores.

O deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) e o senador Rogério Carvalho (PT) apareceram na pesquisa em segundo lugar. O senador Alessandro Vieira (Cidadania) ficou em terceiro colocado. O conselheiro Ulices Andrade aparece bem mais distante em quarto lugar, e o deputado federal Laércio Oliveira (PP) está em quinto lugar, um pouco abaixo do quarto colocado.

Para o Senado o ex-deputado federal André Moura (PSC) vem em primeiro lugar, tendo como segunda colocada a delegada Daniele Garcia (Cidadania). O ex-senador Antônio Carlos Valadares (PSB) é citado para o Senado em terceiro lugar, distanciado do primeiro e segundo colocado. O ex-presidente da OAB, Henri Clay (PSOL) está em quarto lugar com uma diferença ampla do ex-senador Valadares. O ex-senador Eduardo Amorim (PSDB) aparece em quinto lugar e Laércio Oliveira também foi citado para o Senado vindo em sexto lugar.

A pesquisa foi realizada em vários municípios do Estado, incluindo a grande Aracaju, o sertão, o agreste, e as regiões sul e centro-sul, sendo mais abrangente que as pesquisas anteriores já divulgadas pela imprensa.

A atual pesquisa é uma fotografia do momento que não define posições, mas deixa claro que os nomes que circulam como pré-candidatos já são de conhecimento do eleitorado, que de alguma forma demonstra sua preferência, mesmo há dezoito meses da realização do pleito, o que leva a dedução de que o resultado final não seja nessa ordem. A eleição deve ocorrer no primeiro domingo de outubro de 2022, caso não haja risco provocado pela pandemia.