PM APREENDE APARELHO SONORO POR PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO EM ITABAIANA









14/06/21 - 05:16:47

Equipes do 3º Batalhão da Polícia Militar (3º BPM) apreenderam um aparelho de som automotivo, após a confirmação da perturbação do sossego alheio no povoado Vermelho, município de Itabaiana. O responsável pelo equipamento sonoro foi autuado pela contravenção penal. A ação ocorreu no final da noite do sábado (12).

Segundo as informações policiais, o flagrante ocorreu por volta das 23h, momento em que os militares foram acionados para verificar denúncias de uso de aparelho de som em volume abusivo. No local, os militares confirmaram a veracidade das denúncias.

O aparelho foi apreendido e o responsável foi notificado com um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).

Fonte: Ascom PM/SE