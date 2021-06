Polícia Militar apreende aparelho de som por perturbação do sossego em Boquim









14/06/21 - 08:29:35

Policiais militares da 2ª Companhia do 6º Batalhão de Polícia Militar (2ª Cia / 6º BPM) realizaram a apreensão de um aparelho sonoro após denúncia de perturbação do sossego no município de Boquim. O caso ocorreu no domingo (11).

Segundo as informações policiais, a vítima procurou os militares que seguiram ao local indicado, onde flagraram um homem, de 58 anos, utilizando-se de som em volume abusivo.

Diante do flagrante, foi lavrado o termo circunstanciado de ocorrência e o aparelho sonoro foi devidamente apreendido. Após o registro e liberação do autor, ele retornou para casa e, com agressividade, importunou ofensivamente o pudor em retaliação à denúncia.

Com o novo relato da vítima, os militares retornaram ao local e encaminharam o suspeito para a Delegacia Regional de Lagarto, onde as demais medidas legais cabíveis foram adotadas.

Fonte e foto SSP