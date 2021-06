Prefeitura e Alese firmam convênio para transmissão ao vivo do Forró Caju 2021









De forma inovadora, os sergipanos poderão acompanhar o Forró Caju em Casa 2021, ao vivo, pela televisão. A Prefeitura de Aracaju e a Assembleia Legislativa de Sergipe firmaram convênio para transmissão de toda a programação em formato digital do festejo junino, pela TV Alese, canal 5.2. O termo de cooperação foi assinado nesta segunda-feira, 14, pelo prefeito Edvaldo Nogueira e pelo presidente da Casa Legislativa e deputado estadual, Luciano Bispo. Além do canal aberto, as apresentações serão exibidas pelo canal da Prefeitura no YouTube.

“Em virtude da pandemia do novo coronavírus, não realizaremos a festa com público, mas não poderíamos deixar essa tradição ser interrompida. O Forró Caju faz parte da cultura, da alma do sergipano, então, assim como em 2020, será transmitido pelo canal do Youtube da Prefeitura, e agora, também pela TV Alese, que vai levar essas imagens para todos. Essa parceria vai ser essencial para que a festa ganhe a dimensão que sempre teve”, destacou o prefeito.

Ao assinar o termo, Edvaldo agradeceu ao deputado estadual pelo gesto. “Estou muito feliz e quero agradecer ao deputado Luciano Bispo e a todos que possibilitaram esse evento, porque, de fato, o Forró Caju é uma das nossas principais festas e merece ganhar essa proporção, alcançando toda a população sergipana. É um convênio que fortalece a festa”, reiterou.

O presidente da Assembleia e deputado estadual, Luciano Bispo, disse que “a exibição do Forró Caju em Casa pela TV Alese representa a somação de esforços”. “Já que não poderemos, por mais um ano, ter a nossa tradicional festa, com público presente fisicamente, teremos remotamente e ficamos muito felizes em dar esse apoio à Prefeitura que tanto fez e faz pelo forró sergipano”, frisou.

Segundo o presidente da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), Luciano Correia, as tratativas para transmissão do Forró Caju 2021 pela TV Alese se iniciaram logo após a divulgação da festa. “Assim que anunciamos a realização da edição deste ano, a TV Alese manifestou interesse e isso é da maior importância, não só pelo Forró Caju, que será exibido ao vivo para o estado inteiro, mas principalmente porque se inicia aqui um novo relacionamento, fundamental para o povo de Aracaju e de Sergipe”, declarou.

Forró Caju 2021

O Forró Caju em Casa 2021 acontece de 17 a 30 de junho, em formato digital, e se inicia com a abertura do Fórum do Forró, que terá duração de dois dias. As apresentações dos artistas começam no dia 19, e, a todo, serão 100 horas de exibições online, com cerca de 100 atrações. Após serem transmitidos pela TV Alese e pelo canal do YouTube da Prefeitura, os shows serão disponibilizados na plataforma de streaming “AjuPlay”.

