Prefeitura reforçou a fiscalização nas praias por conta da pandemia no domingo

14/06/21 - 05:32:00

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Defesa Social e Cidadania (Semdec), intensificou as ações de fiscalizações nas praias da capital neste domingo, 13. O principal objetivo da força-tarefa foi garantir o cumprimento do decreto municipal nº 6,477, publicado no último dia 2, que determina a proibição da circulação de banhistas e vendedores nas praias da cidade, seja para atividades coletivas ou individuais, com o intuito de minimizar as transmissões de covid-19.

Apesar da vigência do decreto há duas semanas, ainda foi possível encontrar pessoas desobedecendo as medidas descritas, colocando em risco suas vidas e as vidas de terceiros. No entanto, as equipes conseguiram proceder com o trabalho de maneira tranquila, passando as orientações necessárias e sem encontrar resistência.

O diretor-geral da Guarda Municipal de Aracaju, subinspetor Fernando Mendonça, que acompanhou as ações, destaca que o trabalho foi desenvolvido desde a Coroa do Meio até a praia do Viral. “A ação conjunta envolveu, mais uma vez, a Secretaria da Defesa Social e da Cidadania, através da Defesa Civil, Guarda Municipal e Procon Aracaju, e a SMTT [Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito]. Observamos fluxo significativo de pessoas na praia. Conseguimos evitar aglomerações e retirar as pessoas que lá estavam, esclarecendo sobre as medidas e orientando sobre a necessidade de retornarem para as suas casas”, explica o diretor-geral da GMA, subinspetor Fernando Mendonça.

Toque de recolher

Também conforme descrito no último decreto, nos domingos, o toque de recolher da cidade começa às 22h. Desta forma, a GMA estará atenta para garantir o cumprimento desta medida, como tem acontecido desde que foi instituída.

“Nos dias em que há determinação de toque de recolher, definidos no decreto do Poder Executivo, também atuamos para a fiscalização do seu cumprimento. Desenvolvemos esse trabalho padrão, com verificação de pontos estratégicos, atendimento de possíveis denúncias e patrulhamento de rotina, para adoção das providências necessárias diante de anormalidades”, ressalta o diretor-geral.

Sábado

Neste sábado, 12, o trabalho das equipes de fiscalização, que vem sendo realizado desde o início da pandemia, também contemplou bares e restaurantes da região das praias. Aos sábados, os estabelecimentos possuem permissão para funcionar com 30% da capacitação e seguindo todas as medidas de biossegurança, como uso de máscara para circulação e higienização das mãos.

Foto: Marcelle Cristinne