ProUni reabre inscrições para seleção de bolsas em 13 de julho









14/06/21 - 07:47:35

Os candidatos que ainda buscam vagas e bolsas em faculdades e universidades já podem se preparar para uma nova fase do ProUni (Programa Universidade para Todos), que oferece bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de graduação e sequenciais de instituições particulares de ensino superior em todo o país. A seleção relativa ao segundo semestre (2021-2) abrirá inscrições entre os dias 13 e 16 de julho, sendo elas gratuitas e exclusivas pela página oficial do ProUni na internet.

Para se inscrever, o candidato precisa ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), com nota acima de 450 pontos e sem zero na redação. Ele ainda deverá provar ter renda familiar bruta mensal de até 1,5 salário mínimo (R$ 1.650) por pessoa, caso ele concorra às bolsas integrais (100% da mensalidade). No caso das bolsas parciais (50%), a renda-limite é de três salários mínimos (R$ 3.300). O aluno ainda deve ter feito o Ensino Médio na rede pública (completo); em instituição privada como bolsista integral (completo); ou parcialmente nas duas redes.

Durante a inscrição, o aluno deve fazer um cadastro na plataforma Gov.br, que concentra e dá acesso a todos os serviços públicos do governo federal. Caso ele já tenha esse cadastro, basta apenas informar o CPF e a senha. E a seguir, é só escolher as opções de instituição, curso e turno dentre as bolsas disponíveis. O aluno pode definir duas opções de curso, conforme seu perfil e ordem de preferência, podendo avaliar e alterar as opções ao longo dos três dias de inscrição – a última alteração no sistema é a que vai valer.

Um dos critérios que o estudante pode utilizar para monitorar as chances de aprovação é a “nota de corte”, calculada diariamente pelo sistema do ProUni para definir quem tem mais chances de seleção em cada curso escolhido. Mas atenção: a nota é apenas uma referência para informação do aluno, não sendo garantia de aprovação ou seleção para a bolsa. Há ainda a opção de concorrer às bolsas disponíveis pelos sistemas de cotas e ações afirmativas para pessoas com deficiência e as que se autodeclaram pardas, pretas ou indígenas.

As listas dos candidatos aprovados no ProUni 2021-2 serão divulgadas em duas chamadas, sendo uma em 20 de julho e a outra em 3 de agosto. A partir daí, os convocados terão oito dias de prazo para comparecer às instituições escolhidas para entregar a documentação exigida e comprovar as informações dadas na inscrição.

O Grupo Tiradentes irá divulgar, brevemente, em seus portais e canais de comunicação, a quantidade e a relação das vagas disponíveis para o segundo semestre do ProUni 2021 nas suas unidades em Sergipe, Alagoas, Pernambuco e Ensino à Distância (EaD).

O CRONOGRAMA DO PROUNI

13 a 16 de julho – Período de inscrição;

20 de julho – Resultado da 1ª chamada;

20 a 28 de julho – Período para comprovação de informações da inscrição dos pré-selecionados em 1ª chamada e processo seletivo próprio das IES, quando houver;

03 de agosto – Resultado da 2ª chamada;

03 a 11 de agosto – Período para comprovação de informações da inscrição dos pré-selecionados em 2ª chamada e processo seletivo próprio das IES, quando houver.

Asscom | Grupo Tiradentes

Com informações do MEC