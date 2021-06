Sargento Byron participa de ato em defesa do adicional de periculosidade dos agentes de segurança









14/06/21 - 14:43:53

O vereador de Aracaju, Sargento Byron (Republicanos), participou, no último sábado, 12, na sede do Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe (Sinpol), de um encontro promovido pelo Movimento Polícia Unida, que teve como objetivo discutir a necessidade do Governo do Estado garantir o adicional de periculosidade aos profissionais da Segurança Pública de Sergipe.

Byron, que já defendeu a gratificação dos agentes de segurança na Câmara de Vereadores, reforçou o seu compromisso com a classe destacando a necessidade da garantia do direito estabelecido pela Constituição. “Estamos suplicando por algo que já deveria fazer parte da gratificação de todo profissional da segurança pública. Sabemos que os riscos de quem atua nessas áreas são frequentes. O que estamos pedindo aqui é só que o governador Belivaldo se sensibilize e garanta esse direito”, pontuou Byron.

O presidente do Sinpol, Adriano Bandeira, agradeceu ao parlamentar aracajuano pela dedicação e compromisso com a causa. “Agradeço pela presença neste ato, pelo compromisso e compreensão do vereador com esta pauta e pela disposição de colocar o seu mandato, a sua voz na Câmara de Aracaju”, agradeceu.

O adicional, que é uma compensação financeira paga a trabalhadores expostos a situações que colocam em risco acentuado sua vida, está previsto pela Constituição Federal, Estadual e dentro da Legislação Trabalhista. O vereador avalia necessária uma reunião entre o governador e representantes da Polícia Unida. “O movimento não pede nenhum direito a mais, apenas aquilo que já existe, que já deveria ser garantido. O governador precisa ouvir essa categoria e colocar em prática o que é lei”, reforçou Byron.

Por Pábulo Henrique