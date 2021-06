SECRETARIA DE SAÚDE ENTREGA CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS A 35 MUNICÍPIOS









14/06/21 - 15:04:03

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) equipou com modernas câmaras de conservação de vacinas 35 municípios sergipanos, equipando e qualificando a rede de frios da Atenção Primária à Saúde. As câmaras têm capacidade para armazenar até 200 litros de imunobiológicos, têm gerador próprio, temperatura que vai até dois graus positivos e substituem as tradicionais geladeiras, reprovadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e Ministério da Saúde.

As câmaras, adquiridas com recursos do Ministério da Saúde, foram entregue diretamente da fábrica para os municípios, mas ainda dependem de instalação adequada para começarem a funcionar e começaram a ser instaladas, segundo informou a enfermeira do Programa Estadual de Imunização, Ana Beatriz Lira.

O principal ganho gerado pelas novas câmaras de conservação é a redução ou eliminação das perdas de vacinas. “Estes equipamentos possibilitam o controle e a distribuição por igual da temperatura, além de possuir gerador próprio, garantindo maior qualidade na conservação. Estes são dois fatores importantes no combate à perda de imunobiológicos”, considerou a enfermeira.

Os municípios contemplados obedeceram aos critérios pactuados entre o Ministério e os secretários de Saúde, que foram população abaixo de 100 mil habitantes; alcance da meta de cobertura das vacinas Penta, Pneumo, Pólio e Tríplice Viral em crianças menores de dois anos; e estar conectado ao Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização (SI-PNI).

Os municípios maiores também serão beneficiados com câmaras de conservação e para estes estão destinados equipamentos com capacidade de armazenamento de até 300 litros.

Fonte e foto Ascom/SES