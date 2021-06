Ser Educacional transforma modelo de negócios e experiência de alunos com nuvem da Microsoft









14/06/21 - 11:07:56

Além do ensino híbrido, nuvem e ferramentas de análise de dados permitem examinar engajamento dos alunos e habilitam aulas com universidades internacionais

As aulas e a rotina dos alunos não foram mais as mesmas desde a implementação do ensino remoto em todas as unidades de educação e, portanto, os modelos educacionais precisaram acompanhar esta mudança. Foi a esta conclusão que o Grupo Ser Educacional, mantenedor das marcas UNINASSAU, UNAMA, UNG, UNIFACIMED, UNINORTE, UNIJUAZEIRO, UNINABUCO, UNESC, UNIFASB e UNIVERITAS, chegou ao fazer a implementação da computação em nuvem Azure da Microsoft, a fim de transformar as formas com as quais os seus mais de 180 mil alunos estudam, se comunicam entre si e solicitam informações e recursos para as instituições de ensino do grupo presentes nos 26 estados e mais o Distrito Federal do país.

De acordo com a Ser Educacional, a inovação interna vem acontecendo, dentre outros pilares, com base na experiência do aluno e na identificação de quão digitais eles podem ser. Assim, desde o início de sua jornada de transformação em 2017, realizada com o apoio da Big Brain, empresa de tecnologia parceira da Microsoft, o Ser Educacional já visava a inserir a tecnologia como um apoio em tudo que ofereciam. Deste modo, passaram a integrar a plataforma de colaboração e comunicação Teams, parte do Microsoft 365, dentro das salas de aula. No entanto, foi apenas após a necessidade do isolamento social que a ferramenta ganhou força entre os alunos, proporcionando um ponto de virada digital que se expandiu para outras frentes.

“No modelo presencial, a utilização das ferramentas era baixa, mas agora é superior a 90% dentre todos os professores e alunos. A partir desta virada, tivemos uma mudança na forma como enxergamos a transmissão e o compartilhamento de conhecimento para os nossos alunos. A migração da sala de aula para o ensino remoto, e do ensino remoto para o ensino híbrido atual, nos ensinou muito. E, com isso, decidimos continuar investindo na inovação”, comenta Joaldo Diniz, diretor-executivo de inovação de serviços do grupo Ser Educacional.

Toda a trajetória dos estudantes passou a ser repensada de forma a ser habilitada no modelo digital, desde os processos de matrícula até a formação. Neste ponto, a utilização da plataforma de infraestrutura em nuvem, Microsoft Azure, alinhada a uma estratégia de dados está sendo eficaz para identificar, por exemplo, analisar o engajamento dos alunos para atuar de forma antecipada e diminuir a evasão. Desta forma, o Grupo consegue definir ações que podem evitar a saída deste estudante. O uso de ferramentas de dados também permitiu a transição das turmas, disciplinas e professores para a plataforma de colaboração de forma automatizada, a partir de integração com o sistema de ERP.

Outro benefício do uso da nuvem foi a implementação de uma metodologia ágil pelas equipes de tecnologia, cujo objetivo era deixar as soluções dinâmicas entre alunos e professores, com processos fluídos, melhorando a comunicação, os processos avaliativos, modelos de estruturação de aulas, dentre outras atividades. A integração entre equipes de tecnologia e times pedagógicos foi essencial para criar este novo olhar e impulsionar a transformação.

“Para a adoção plena das tecnologias, incentivamos uma cultura interna voltada para o digital, capacitando os colaboradores de toda a companhia a enxergarem o modelo como parte do cotidiano. Também estamos em constante processo de aprimoramento por meio pesquisas sobre a experiência dos alunos e dos professores nas ferramentas em todas as localidades, uma vez que regiões mais distantes dos centros podem ter mais dificuldade de adaptação”, comenta Joaldo.

O Ser Educacional também mantém o Overdrive, um centro de inovação em Recife, com o objetivo de incentivar a transformação por meio do relacionamento com startups e a realização de comitês de inovação, além de criar o projeto Ubíqua, modelo educacional que propõe grande revolução na área acadêmica e profissional dos estudantes da instituição. Neste modelo serão contempladas dez propostas de atuação, dentre elas o Singular Tech School, que consiste na identificação de demandas de empresas de tecnologia, de forma a disponibilizar aos alunos conteúdos sobre essas áreas criando um alinhamento entre o que o mercado precisa e a capacitação; e o Navega, projeto de aulas com professores de universidade de outros países com o qual os alunos recebem um certificado de conclusão da instituição internacional. Além destes, o Ubíqua tem projetos de Ensino Híbrido, o Projeto Sponsor, o Ser + Empreendedor, o PhD Compartilha, o Notável Mestre, o Acelera Enade, o Ser Experience e o OAB Digital; todos habilitados por meio da tecnologia em nuvem da Microsoft.

Por fim, o Ser Educacional lançou cursos remotos de Data Science, Data Analytics e Inteligência Artificial (IA) buscando seguir o ritmo do mercado, que cada vez mais demanda qualificação destas áreas pelos novos profissionais. “A inovação faz parte da nossa atuação, buscamos sempre estar um passo à frente para termos resiliência em situações desafiadoras como foi no início da pandemia, quando conseguimos fazer a virada para o modelo on-line em apenas uma semana. Deste então, muita coisa mudou. Fizemos em um ano, o que teria sido realizado em 3 anos. A nossa intenção agora é continuar revolucionando o ensino e capacitando a geração profissional do amanhã”, finaliza Joaldo, da Ser Educacional.

“O Ser Educacional estava um passo à frente em sua digitalização e, graças a isso, conseguiu habilitar o ensino remoto de forma quase que imediata. Agora, com o ensino híbrido e as outras soluções implementadas, acreditamos que o grupo deve se manter resiliente e pronto para transformar a educação do futuro”, comenta Vera Cabral, diretora de educação da Microsoft Brasil.

Sobre o Ser Educacional

Fundado em 2003 e com sede no Recife, o grupo Ser Educacional (B3 SEER3) é um dos maiores grupos privados de educação do Brasil e líder nas regiões Nordeste e Norte em alunos matriculados. A Companhia oferece cursos de graduação, pós-graduação, técnicos e ensino a distância e está presente em 26 estados e no Distrito Federal, em uma base consolidada de aproximadamente 191,2 mil alunos. A Companhia opera sob as marcas UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau; Faculdades UNINASSAU; UNINABUCO Digital – Centro Universitário Joaquim Nabuco; Escolas Técnicas Joaquim Nabuco e Maurício de Nassau; UNIVERITAS/UNG; Universidade UNG; UNAMA – Universidade e Centro Universitário da Amazônia; Faculdades UNAMA; UNIVERITAS – Centro Universitário Universus Veritas; Faculdades UNIVERITAS, UNINORTE – Centro Universitário do Norte; UNIFACIMED – Centro Universitário de Ciências Biomédicas de Cacoal; UNIJUAZEIRO – Centro Universitário de Juazeiro do Norte; UNESC – Sociedade Educacional de Rondônia; e UNIFASB – Centro Universitário São Francisco de Barreiras.

Sobre a Microsoft

A Microsoft (Nasdaq “MSFT” @microsoft) habilita a transformação digital na era da nuvem inteligente e da fronteira inteligente. A missão da Microsoft é empoderar cada pessoa e organização no planeta a conquistar mais. A empresa está no Brasil há 32 anos e é uma das 120 subsidiárias da Microsoft Corporation, fundada em 1975. Em 2019, a empresa investiu mais de R$ 48 milhões levando tecnologia gratuitamente para 2.038 ONGs no Brasil, beneficiando vários projetos sociais. Desde 2011, a Microsoft já apoiou mais de 7.100 startups no Brasil por meio de doações de mais de US$ 200 milhões em créditos de nuvem.

Por Suzy Guimarães